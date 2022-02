Jessica Thivenin : Un monsieur terrorise leur fils dans leur maison, Thibault Garcia inquiet

C'est une histoire qui commence doucement à faire frissonner sur les réseaux sociaux. Thibault Garcia et Jessica Thivenin confient depuis plusieurs jours que leur fils Maylone (2 ans) leur parle d'un homme qui se trouverait dans leur maison à Dubaï. Problème, personne à part le bambin ne parvient à le voir.

Maylone est pourtant convaincu qu'ils ne sont pas seuls et, dans les vidéos partagées par ses parents, on le découvre très apeuré et s'affolant au moment d'aller se coucher. Il y répète incessamment : "Monsieur, monsieur, monsieur, monsieur...", tout en pointant une pièce vide et plongée dans le noir. Une situation qui commence à inquiéter le candidat des Marseillais. "Normalement, tous les soirs à cette heure-ci, après manger, voilà... Moi j'ai peur du coup maintenant", a-t-il commenté dans une vidéo de son fils en pleine crise.

Lors d'une autre soirée, Thibault Garcia s'est à nouveau confié sur le sujet, de moins en moins rassuré. "Ca fait plusieurs fois que notre fils pense voir un 'Monsieur' et il dit en avoir peur... En vrai moi aussi j'ai peur du Monsieur. Ca me fait un peu flipper pour vous dire la vérité, ça fait trois-quatre fois qu'il nous fait le coup. Jusqu'à présent, j'essayais de ne pas avoir peur, mais là, lumière éteinte, il y a un Monsieur... C'est chaud. Donc voilà, aidez-moi", a-t-il lâché à ses abonnés sur Snapchat.

Jessica Thivenin apparaît de son côté plus rationnelle et calme sur le sujet. Elle tente de le rassurer du mieux qu'elle le peut en lui disant qu'il s'agit d'un "gentil Monsieur". "Pour ceux qui viennent d'arriver sur mon Snap, mon fils voit un Monsieur dans la maison depuis quelque temps... Les enfants voient des choses que nous ne voyons pas quand ils sont petits apparemment... Ça ne me fait pas peur. Je le rassure. Mais c'est quand même spécial !", a-t-elle déclaré.