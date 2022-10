"Ce sera sans moi hein !" : Rachel Legrain-Trapani face à un gros désaccord avec Valentin Léonard

Ce n'est pas la première fois que Rachel Legrain-Trapani fait part de sa grande hésitation à l'idée d'agrandir la famille. Lors d'un question/réponse sur Instagram, elle confiait sans tabou : "Val part trois mois dans l'année. Ce serait inconscient pour ma santé mentale de faire un troisième. J'ai déjà l'impression d'être dépassée par les événements, je n'imagine pas un petit bébé en plus."

Quid d'un mariage ? Dans le passé, Rachel Legrain-Trapani s'est déjà fait passer la bague au doigt par le père de Gianni, Aurélien Capoué. Mais, pour le coup, la reine de beauté ne serait pas contre l'idée de repasser devant l'autel. En revanche, cette fois, c'est plutôt Valentin Léonard qui se montre réfractaire. "Au début je taquinais Val avec ça ! Mais le fait qu'il soit si réticent m'a refroidie. On est bien comme ça et c'est le principal. Le mariage est quelque chose pour moi de solennel et très important. Il faut donc être à fond pour ça et ne pas le faire pour faire plaisir à l'autre mais parce qu'on en a envie", avait-elle relativisé.