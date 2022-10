Rachel Legrain-Trapani divorcée : rares confidences sur sa rupture avec Aurélien Capoue

Rachel Legrain-Trapani est très active sur Instagram. Proche de son public, Miss France 2007 partage régulièrement son quotidien, sur Instagram. Et le dimanche 2 octobre 2022, elle a organisé une session de questions/réponses avec ses abonnés. L'occasion de faire de rares confidences sur son divorce avec Aurélien Capoue.

L'ancien footballeur professionnel et Rachel Legrain-Trapani ont eu un véritable coup de foudre lors de leur rencontre. Et leur amour était tel qu'un an plus tard, Aurélien Capoue a demandé la main de l'ancienne reine de beauté. C'est un an après que leur mariage a été organisé, le 8 juin 2013 à l'abbaye de Saint-Florent-le-Vieil (Maine-et-Loire) plus précisément. Avant d'épouser l'homme qui faisait battre son coeur, la jeune femme de 34 ans avait accordé une interview à nos confrères de Public. "Si on se marie, c'est parce qu'on est sûrs l'un de l'autre. Je sais qu'Aurélien est l'homme de ma vie", livrait-elle notamment. L'avenir lui a malheureusement démontré le contraire puisque ceux qui sont devenus les heureux parents de Gianni il y a bientôt neuf ans ont divorcé en 2016. Un coup dur pour la jeune maman tant financièrement qu'émotionnellement.

Lors d'un questions/réponses, une internaute a voulu savoir combien de temps elle avait mis avant de retomber amoureuse, à la suite de son divorce, car elle traversait cette épreuve. "J'ai mis trois ans à être vraiment guérie et pouvoir reconstruire une histoire saine et apaisée. Difficile de te donner une durée, tout dépend des raisons, des blessures. Mais sache que le temps fait bien les choses", a répondu Rachel Legrain-Trapani. Et à une autre internaute, elle a précisé : "À l'heure actuelle je kiffe ma vie ! Je me sens beaucoup mieux à 34 ans qu'à 20 ans ! Je ne changerai rien car je devais vivre certaines choses pour me connaître et évoluer."

Depuis, Rachel Legrain-Trapani semble en en effet avoir trouvé le bonheur. À la suite de son divorce, elle s'est mise en couple avec Benjamin Pavard. Une relation officialisée en mai 2018. Le couple s'est séparé en février 2019 et, quelques mois plus tard, elle a révélé qu'elle était en couple avec Valentin Léonard. Très vite, elle est tombée enceinte de leur fils Andrea, aujourd'hui âgé de 2 ans.