Rachel Legrain-Trapani "refroidie" par son compagnon Valentin Léonard : leur mariage encore possible ?

En couple depuis 2019 avec Valentin Léonard, Rachel Legrain-Trapani a toujours rêvé d'un beau mariage romantique avec son charmant amoureux. Déjà mariée dans le passé au père de son fils Gianni, l'ancien footballeur Aurélien Capoue, en 2013, la belle brune aurait aimé que Valentin lui passe également la bague au doigt.

Maman du petit Andrea né le 7 juillet 2020 (fruit de son amour avec l'ancien candidat de télé-réalité), l'ancienne Miss France a souhaité aborder ce sujet délicat, puisque son compagnon n'est apparemment pas du tout fan du mariage. "Au début je taquinais Val avec ça ! Mais le fait qu'il soit si réticent m'a refroidie. On est bien comme ça et c'est le principal. Le mariage est quelque chose pour moi de solennel et très important. Il faut donc être à fond pour ça et ne pas le faire pour faire plaisir à l'autre mais parce qu'on en a envie", a-t-elle confié en story Instagram.

On est bien comme ça et c'est le principal

Pourtant, la jolie Rachel est passée à deux doigts du mariage dans l'émission Pékin Express. Ayant apparemment changé d'avis sur le sujet, Valentin Léonard avait en effet prévu de lui faire sa demande s'ils remportaient l'émission. "Si on gagne Pékin Express, je ferai ma demande en mariage à l'arrivée finale, confiait le brun de 33 ans à nos confrères de Télé-Loisirs. Pour tout vous dire, j'avais même acheté la bague pendant nos jours de repos au Sri Lanka. Par superstition, je ne me voyais pas faire une demande en mariage le jour d'une défaite."

Malheureusement, c'estInès Reg et sa soeur Anaïs qui ont remporté l'émission. "Rachel désespère un petit peu. Mais ça viendra ! On choisira le bon moment et le bon jour", a-t-il confié, laissant la porte ouverte au mariage.

Interrogée sur un possible troisième enfant, Rachel Legrain-Trapani a répondu cash à ses abonnés : "Val part trois mois dans l'année. Ce serait inconscient pour ma santé mentale de faire un troisième. J'ai déjà l'impression d'être dépassée par les événements je n'imagine pas un petit bébé en plus.". Pas de bébé à prévoir pour le couple donc mais un possible mariage dans les mois qui viennent... ?