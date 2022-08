Valentin Léonard : Son couple avec Rachel Legrain-Trapani affecté par les critiques ? Ses douloureuses confidences

Rachel Legrain-Trapani et Valentin Léonard ont accepté de s'envoler pour le Sri Lanka afin de participer à Pékin Express, duos de choc. Le couple a affronté d'autres personnalités dans le but de récolter de l'argent pour l'association Accolade, qui améliore la prise en charge des enfants atteints du cancer et de leurs familles. Sur place, Miss France 2007 et son compagnon ont vécu une aventure incroyable. Mais la diffusion a été une autre histoire pour ce dernier.

Dès le premier épisode, Valentin Léonard a dû faire face à des commentaires virulents sur les réseaux sociaux. Les internautes lui reprochaient son comportement envers sa compagne, avec laquelle il a connu de nombreuses tensions. Il a donc mal vécu la diffusion des épisodes comme il l'a confié au cours d'une interview pour nos confrères de Télé Star. "Je ne m'en rendais pas compte parce que je n'avais pas de recul sur ce que je disais. Je ne suis pas forcément fier de mes réactions et de ma façon de parler. Après voilà, je ne suis pas comme ça, je ne pense pas être quelqu'un de méchant pour les gens qui me connaissent. Mais c'est vrai que quand je suis dans la compétition ou dans une situation de stress, j'ai du mal à gérer mes réactions", a tout d'abord confié le charmant brun de 33 ans.

J'ai même reçu des commentaires par rapport à mon fils

Valentin Léonard a reconnu qu'il s'était beaucoup énervé contre Rachel Legrain-Trapani durant toute l'aventure. Et quand il voyait ses réactions à la télévision, il ne le vivait "pas forcément bien". "Mais de là à recevoir des insultes... Moi ça ne me dérange pas, je suis fort mentalement, mais quand je vois mes proches c'est différent. J'ai appelé ma maman après la finale, elle était en pleurs et je peux vous dire que ça fait bizarre. J'ai même reçu des commentaires par rapport à mon fils [Andrea, 2 ans, NDLR]... ça va très loin. Alors que nous, on a fait l'aventure pour l'aventure en elle-même, ce n'était pas pour l'argent, pas pour la célébrité... C'était pour se donner au maximum pour l'association", a-t-il poursuivi.

La diffusion a au moins "aidé dans [ses] réactions". En revanche, cela semble être plus difficile pour Rachel Legrain-Trapani qui reçoit régulièrement "des messages pour lui dire que son mec est un connard, que son mec est toxique". "Ce n'est pas forcément ça qui va aider...", a-t-il regretté. Valentin Léonard n'a ensuite pas caché qu'il était "un peu déçu" du montage de l'émission qui a axé leur aventure "sur 90% de disputes et 10% de positif". C'est pour cette raison qu'il n'a pas souhaité regarder la finale diffusée mercredi 10 août (durant laquelle ils se sont inclinés face à Inès Reg et sa soeur Anaïs). "J'ai juste voulu regarder la fin, et même la fin j'ai trouvé qu'en termes d'images, de nôtre côté, c'était beaucoup moins intense que ce qu'on a vécu, et je trouve ça dommage. Je ne comprends pas trop non plus pourquoi l'épreuve de la finale où on a gagné n'a pas été montrée, on l'a gagnée haut la main et on était super bons et super solidaires", a-t-il conclu.