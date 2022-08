Inès Reg : Insultes, coups bas, tensions... Ses propos cash sur Valérie Trierweiler

C'est une fierté sans nom qu'Inès Reg a dû ressentir en remportant Pékin Express : duos de choc au côté de sa soeur Anaïs. A l'issue de longues semaines de compétition, de fatigue, de stress et d'épuisement, Inès et Anaïs ont rassemblé toutes leurs forces pour la dernière étape, avec succès ! "Toute la difficulté de l'aventure disparaît, nous glisse sur la peau. C'est un mélange de joie et de fierté... Avec Anaïs, nous pensons à l'association, à nos proches..." confie-t-elle au Parisien. S'il y a une personne à qui elle a sûrement pensé aussi lors de sa victoire, en guise de petite revanche, c'est Valérie Trierweiler.

Entre Inès Reg et l'ex de François Hollande, l'ambiance était électrique. Prête à tout pour gagner, Valérie Trierweiler a mis autant que possible des bâtons dans les roues de l'humoriste et de sa soeur, faisant fuser les insultes à leur égard. Un comportement qui n'a pas toujours plu à Inès Reg. Si elle affirme ne pas lui en tenir rigueur, elle ne cache pas que cette rivalité et la manière de faire de la compagne de Romain Magellan lui a rappelé des mauvais souvenirs.

"Quand vous êtes épuisé, les vannes passent plus difficilement. Et on a beau essayer de rester fair-play, je suis toujours une enfant. Chaque phrase me touche. Elle m'a ramenée à mes années collège. C'était comme dans les films américains, la reine des abeilles dont on doit s'écarter du chemin" précise Inès Reg au Parisien. Elle rajoute : "J'ai mis tout mon coeur pour que ça marche entre nous. Mais Valérie, c'est la reine des punchlines. Dès qu'elle pouvait mettre un tacle, elle le mettait. C'était souvent drôle, mais parfois dur."

Pas de raison pour autant de se livrer une guerre sans merci en dehors de la compétition. Si des tensions étaient palpables au cours du jeu, ce n'est pas le cas dans la vraie vie : "Il fallait juste que je prenne le temps de comprendre que c'était sa manière de faire, qu'elle aimait qu'on ait du répondant face à elle, a précisé Inès Reg. J'en ai parlé depuis avec elle, je lui ai dit qu'elle avait parfois été un peu dure. Et elle s'est excusée, en disant que ce n'était que pour le jeu et qu'elle nous appréciait." Quoiqu'il en soit, les internautes sont unanimes : ils leur disent merci pour ces moments.