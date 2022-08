Valentin Léonard : Longue bataille contre le cancer à l'âge de 6 ans, témoignage et photos bouleversantes

Avec sa compagne Rachel Legrain-Trapani, Valentin Léonard a participé à Pékin Express duos de choc. Les binômes jouaient pour une association et le couple avait choisi Accolade, qui améliore la prise en charge des enfants atteints du cancer et de leurs familles. Une cause qui touche particulièrement le charmant brun de 33 ans car il a personnellement été touché comme l'a rappelé Miss France 2007 en story Instagram, le 3 août 2022.

Mercredi était diffusée la demi-finale de cette saison spéciale célébrités de Pékin Express. Rachel Legrain-Trapani et Valentin Léonard ont affronté Inès Reg et sa soeur Anaïs ainsi que Valérie Trierweiler et sa meilleure amie Karine. Et une fois de plus, l'ancien candidat des Marseillais (W9) était au coeur des critiques. Les internautes lui reprochent son côté trop compétiteur et parfois sa manière de parler à sa compagne. Mais une fois de plus, il a pu compter sur la maman de Gianni (9 ans, fruit de son ancienne union avec Aurélien Capoue) et Andrea (2 ans, fruit de son actuelle relation) pour le défendre.

En story Instagram, l'ancienne reine de beauté a en effet partagé un message de soutien envoyé par un membre de l'association Accolade. "Notre plus belle victoire : rendre heureux les membres de cette asso, les enfants et leur familles. Valentin peut paraître très voir trop compétiteur mais je pense surtout qu'il voulait y arriver à tout prix pour eux. On a choisi cette asso parce qu'il a lui-même été confronté au cancer à l'âge de 6 ans et que nous voulons aider comme nous pouvons ces enfants et leurs familles", peut-on lire en légende.

Certains l'ignoraient peut-être, mais Valentin Léonard s'est en effet battu contre une leucémie lymphoblastique durant son enfance. "C'était le début d'un long et difficile combat pour moi et mes proches. Les traitements lourds tels que la chimiothérapie et tous ses effets secondaires : pertes de cheveux, prise et perte de poids, trouble de l'humeur, ponctions lombaires à répétition, isolement social etc. Après plus d'un an de traitement et 5 ans de rémission j'en suis sorti vainqueur. Aujourd'hui je suis en pleine forme et en bonne santé. Certains n'auront pas eu cette chance, notamment certains de mes camarades de chambre. C'est pour cette raison qu'il est important de soutenir les recherches pour le cancer" écrivait-il sur Instagram le 1er décembre 2020. Afin d'illustrer ses propos, il a partagé des photos à l'époque où il était malade. On peut le découvrir avec la tête chauve et le visage amaigri.