"Ce serait beau si..." : Tatiana Golovin séparée d'une une star du foot, confidences de l'ancien Bleu

C'est une date qui compte dans une vie. En ce mercredi 25 janvier, l'ancienne star du tennis français Tatiana Golovin fête ses 35 bougies. Une joueuse qui a fait vivre de belles émotions aux amoureux de la petite balle jaune, elle qui a tout de même atteint la 12ème place mondial, atteingnant notamment les quarts de finale à l'US Open. Après une carrière prolifique, la native de Moscou en Russie est devenue consultante et travaille principalement à la télévision française. En couple avec le rugbyman Hugo Bonneval, la jolie blonde est l'heureuse maman de deux beaux enfants, Anastasia (7 ans) et Constantin (5 ans).

Avant de se mettre en couple avec le beau Hugo Bonneval, la tenniswoman a vécu une belle idylle de presque 3 ans avec un autre sportif bien connu des Français. En effet, de mars 2008 à la fin de l'année 2011, Tatiana Golovin a partagé la vie de Samir Nasri. L'ancien joueur de l'Olympique de Marseille et qui compte plus de 40 sélections en équipe de France était d'ailleurs très amoureux de sa belle à l'époque. Dans une interview accordée au journal L'Équipe en février 2010, il s'était d'ailleurs confié sur leur histoire et visiblement, à l'époque, il était prêt pour faire sa vie avec la championne. "Ce serait beau si demain Tatiana m'apprenait qu'elle attend un enfant", évoque-t-il alors.

Mon enfant parlerait le français, l'anglais, le russe, l'arabe. C'est aussi ça la France du XXIe siècle

Si malheureusement l'histoire d'amour entre Tatiana Golovin et Samir Nasri a pris fin deux ans plus tard, il n'en reste pas moins que le footballeur se voyait déjà papa. "Mon enfant parlerait le français, l'anglais, le russe, l'arabe. C'est aussi ça la France du XXIe siècle. Être Français d'origine, avec un héritage culturel qu'on ne nie pas et une citoyenneté française, qu'on place au-dessus de tout", ajoutait-il à l'époque.

Si leurs chemins se sont séparés depuis, Tatiana Golovin et Samir Nasri ont vécu une belle histoire et le footballeur s'imaginait bien devenir le père des enfants de la joueuse de tennis.