"Celle qui a tout fait pour notre famille" : Ému, Tom Brady remercie sa femme Gisele Bundchen et confirme sa retraite

C'était annoncé depuis plusieurs jours par les médias américains et désormais c'est officiel, Tom Brady raccroche ses crampons après 22 années de football américain. Celui que l'on surnomme le GOAT (le meilleur joueur de tous les temps) met ainsi un terme à une carrière exceptionnelle, riche de 7 titres de champion. Pas forcément annoncé comme une star à ses débuts, le Californien de 44 ans a su prouver à tout le monde qu'il était de la race des grands. À côté de cette carrière en or, il a également su construire une vie de famille heureuse avec sa femme, le top modèle brésilien Gisèle Bundchen.

Mariés depuis 2009, le couple file le parfait amour depuis plus de 15 ans et ensemble, ils vont avoir deux enfants, Benjamin (né en décembre 2009) et Vivian (née en décembre 2012). Dans son long message officialisant son départ sur Instagram, Tom Brady n'a pas hésité à rendre hommage à ses proches et notamment à celle qui partage sa vie. "Je suis toujours sorti du terrain pour rentrer à la maison et y trouver la plus aimante des femmes, qui a TOUT fait pour notre famille afin que je puisse me concentrer sur ma famille", a déclaré celui qui s'est moqué de Donald Trump récemment.

Je n'ai pas les mots pour te dire ce que tu représentes pour moi et pour notre famille

Père du jeune Jack, d'une première relation avec l'actrice Bridget Moynahan, le quarterback qui vient de prendre sa retraite dédie un très beau message à la belle brésilienne de 41 ans, qui a eu une grande importance dans sa vie de footballeur. "Son altruisme m'a permis d'atteindre de nouveau cap dans ma carrière professionnelle et je n'ai pas les mots pour te dire ce que tu représentes pour moi et pour notre famille", écrit-il, avant de finir par une belle déclaration d'amour en portugais, la langue maternelle de Gisèle : "Je t'aime l'amour de ma vie".