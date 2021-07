Tom Brady complice avec Joe Biden : ils se moquent de Donald Trump !

C'était l'évènement hier à la Maison Blanche. Tom Brady et son équipe des Tampa Bay Buccaneers ont été reçus, comme le veut la tradition, par le président en exercice pour célébrer leur titre lors du dernier Super Bowl. Une rencontre toujours très attendue par la presse et encore plus cette année quand on sait que le mari de Gisèle Bundchen a encore écrit l'histoire de son sport en devenant le quarterback le plus âgé à remporter un titre. À 43 ans, le beau gosse vient de remporter son septième titre et s'impose incontestablement comme le meilleur joueur de football américain de l'histoire.

En fait je crois bien que 40% des gens ne croient toujours pas que nous avons gagné

Une réussite incroyable pour le père de Benjamin (né en 2009) et Vivian (née en 2012) qui a donc eu l'honneur de rencontrer le président américain Joe Biden lors de cette cérémonie organisée mardi 20 juillet à la Maison Blanche. Attendu pour faire un petit discours triomphant aux côtés de l'ancien vice-président de Barack Obama, Tom Brady n'a pas raté sa sortie et il s'en même pris à Donald Trump. "​​Beaucoup de gens ne croient pas que nous ayons gagné", a-t-il déclaré concernant la victoire de son équipe des Buccaneers au Super Bowl, avant de poursuivre : "En fait je crois bien que 40% des gens ne croient toujours pas que nous avons gagné".

L'amoureux de Gisèle Bundchen fait ici clairement référence à Donald Trump et à ses partisans les plus endurcis, qui contestent contre toute évidence la victoire de Joe Biden à la Maison Blanche. "Je comprends ça", a rétorqué Joe Biden, provoquant des rires parmi les joueurs et l'encadrement sportif.

Un tacle en règle contre le mari d'Ivana Trump donc, mais celui qui a perdu un coéquipier l'an dernier ne s'est pas arrêté là puisqu'il a rappelé qu'après un match particulièrement raté, les fans l'ont affublé du surnom de "Sleepy Tom". "Je me demande bien pourquoi", a-t-il feint de s'étonner alors que tout le monde sait bien que c'est une référence directe au surnom donné par Donald Trump à Joe Biden, "Sleepy Joe".