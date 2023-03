"Charmant", "facétieux" : Thierry Henry ne laisse pas indifférent une journaliste bien connue !

Si les stars sont souvent sur le terrain, il arrive également qu'elles soient en dehors. C'est en tout cas ce qu'a réussi à faire Prime Video en débauchant Thierry Henry au moment de son rachat d'une partie des droits télévisés du championnat de France. Un consultant de luxe, régulièrement présent, notamment pour les matchs du Paris Saint-Germain, et qui apporte son analyse toujours très pertinente sur la Ligue 1. Une présence qui doit certainement permettre de faire rayonner notre championnat à l'international puisque celui que l'on surnomme Titi est une véritable star à travers le monde.

Buteur de génie, il a marqué l'histoire d'Arsenal et en plus de son rôle en France, il est également consultant pour la chaîne américaine CBS Sport. Dernièrement, il a beaucoup fait parler de lui pour une petite séquence savoureuse en compagnie d'un autre grand attaquant français, Olivier Giroud. Toujours de bonne humeur et reconnu pour son expérience, Thierry Henry semble faire l'unanimité, notamment auprès de ses collègues de travail. Présentatrice de l'émission Dimanche soir football sur Prime Video, Marina Lorenzo est visiblement conquise par le champion du monde français. "Thierry nous facilite la tâche parce que c'est un gros bosseur. On pourrait avoir l'image d'une star qui arrive, donne son expérience et n'en fait pas plus. Mais lui, il appelle les chefs toute la semaine pour signaler une image ou dire qu'il veut parler d'un sujet", raconte-t-elle dans une interview accordée à L'Équipe le 11 mars dernier.

Il est d'une simplicité assez déconcertante

La journaliste de 43 ans passée notamment par Canal+ a donc la chance de côtoyer Thierry Henry régulièrement et visiblement, elle est totalement conquise. "Il est d'une simplicité assez déconcertante. À l'antenne, il est facétieux, charmant, il a de l'esprit", détaille Marina Lorenzo, avant de poursuivre sur la personnalité très forte de l'ancien footballeur de 45 ans : "Parfois, il a de petits moments de pause, avec un 'regard caméra' qui dure une ou deux secondes, où l'on ne sait pas ce qu'il va dire après. C'est presque un personnage de comédie, Thierry."

Thierry Henry fait donc l'unanimité auprès de ses collègues de travail, et ce n'est pas Marina Lorenzo qui dira le contraire !