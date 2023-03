"Le gars est mignon, attention !" : Olivier Giroud gêné et chambré en plein duplex, hilarité en plateau

Nuit parfaite hier soir pour le Milan AC, qui a renoué avec sa tradition des belles soirées européennes. Le club lombard aux 7 Ligue des champions est venu à bout d'une faible équipe de Tottenham. Une superbe victoire pour les nombreux français de l'effectif milanais, à commencer par Olivier Giroud, qui a décidé de lier son avenir à celui de l'équipe italienne en 2021. Depuis, tout se passe pour le mieux pour l'attaquant de 36 ans, qui semble très épanoui de l'autre côté des Alpes. S'il a malheureusement raté l'anniversaire de son fils Evan pour ce déplacement en Angleterre.

S'il n'a pas marqué ce mercredi 8 mars contre les Anglais, Olivier Giroud a réussi un bon match et, star de l'équipe oblige, il s'est rendu aux interviews d'après-match pour évoquer la qualification de son équipe. L'occasion pour l'attaquant des Bleus de retrouver une ancienne légende de l'équipe de France et actuel consultant pour CBS Sport, Thierry Henry. Aussi à l'aise en français qu'en anglais, celui qui a fait les beaux jours d'Arsenal, tout comme Giroud, avait l'air particulièrement heureux de retrouver le père de 4 enfants. "Holala !", s'est-il exclamé au moment où le visage de l'attaquant du Milan AC est apparu à l'écran.

Thierry Henry chambre gentiment Olivier Giroud

À la fois gêné et amusé par la situation, Olivier Giroud ne sait pas trop quoi dire, avant que Thierry Henry n'en rajoute une couche. "Le gars est mignon, attention !", s'exclame-t-il, provoquant l'hilarité du plateau. Gentiment chambré sur son look de playboy, le mari de Jennifer Giroud finit par lâcher : "La classe à la française", mettant fin à cette entrée en matière remarquée pour le coéquipier de Kylian Mbappé. Une petite scène très marrante et qui a été énormément reprise sur les réseaux sociaux, où les internautes ont bien ri de cette petite interaction entre deux légendes des Bleus. "Giroud et Henry, toujours des moments sympas, ça fait plaisir", a réagi notamment l'un d'eux.