Olivier Giroud pose avec sa femme et tous leurs enfants : un "petit Avengers" à l'honneur, énorme fête

Daddy extra

Pour rappel, Olivier Giroud n'évoque que très rarement sa vie de famille. Ce qui est encore moins le cas de son épouse Jennifer. Mais cette dernière acceptait, en décembre dernier pour Le Parisien, d'en dire davantage sur le style de père qu'est son mari. "Un daddy extra", avait-elle notamment déclaré, avant d'ajouter : "Il se démultiplie avec nos quatre petits. Il a toujours voulu avoir une grande famille et manifeste une infinie patience. Je le définirai comme un papa poule, même s'il se trouve être quand même assez strict sur certaines choses."

"Il tient juste à inculquer à ses enfants des valeurs très importantes à ses yeux qu'il a, lui-même, reçues de ses parents. Le respect et le travail notamment", avait-elle également précisé. Olivier Giroud est donc, en plus d'être un formidable buteur, un père attentionné et protecteur.