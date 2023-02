"Comme des clochards" : Stéphane Hénon "à la rue" à cause de sa fille Kina

Devenu célèbre grâce à la série Plus belle belle la vie, Stéphane Hénon a campé le rôle du policier Jean-Paul Boher pendant quinze longues années. Mais dans la vie de tous les jours, il occupe le plus compliqué des rôles : celui de papa. À la tête d'une tribu de trois enfants, il est un père complice et très proche d'eux. Sur son compte Instagram, il partage d'ailleurs régulièrement des photos et stories mettant en scène sa fille Kina (née en février 2000) et ses deux garçons : Milo (né en avril 2012) et Marceau (né en juillet 2016).

Ce mercredi 8 février 2023, il a d'ailleurs vécu une expérience rocambolesque aux côtés de son aînée. De retour d'une longue journée shopping, père et fille se sont retrouvés bloqués en dehors de chez eux et pour cause : Kina n'avait pas pris les clés de l'appartement... "Kina, tu peux me dire pourquoi on est assis dans l'escalier ?", peut-on entendre l'acteur demander à sa fille. Souriante, la jeune fille a répondu sans attendre. "Parce que je suis une fille géniale et que j'ai mis les clés sous le paillasson pour lui... mais j'ai oublié de remettre les clés sur le trousseau, du coup j'ai le trousseau mais pas les clés...", a-t-elle expliqué face à son père, visiblement blasé.

On est à la rue comme des clochards

Ainsi coincés à l'extérieur, Stéphane Hénon et sa fille ont dû attendre de l'aide pour rentrer chez eux. "Donc voilà, on est à la porte, on est à la rue comme des clochards. Merci ma fille ! Au moins on a des m&m's...", a-t-il tenté de relativiser en riant. Heureusement, ils ont finalement réussi à trouver une solution puisque Kina a identifié un certain Benoit Da Silva en le qualifiant de "sauveur".

Pour rappel, Stéphane Hénon est officiellement en couple avec l'actrice franco-russe Sacha Tarantovich, même si des rumeurs de rupture circulent depuis peu et que le comédien s'est depuis affiché avec une autre femme. Avant elle, il a été en couple avec une certaine Isabelle avec qui il est resté en couple pendant 12 ans et a eu ses deux petits garçons. Sa fille Kina est quant à elle issue d'une relation avec une première compagne dont on ignore presque tout si ce n'est qu'elle s'appelle Daniela Nikolova...