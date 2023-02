"Dans le lit avec Lio, mon père nous regarde" : Paul Belmondo marqué par une scène qu'il n'oubliera jamais

Dans les pages du Pays d'Auge, Paul Belmondo s'est remémoré ses rôles au cinéma, notamment celui dans Itinéraire d'un enfant gâté, dans lequel il incarne son célèbre et défunt père, jeune. "Je garde un souvenir incroyable d'avoir travaillé avec mon père et Claude (Lelouch, le réalisateur du film, ndlr)", a-t-il déclaré, avant de se souvenir d'une scène du film qui lui fait penser à ce qu'il vit actuellement : "Quand je revois la scène du début, où je suis dans le lit avec Lio et que mon père nous regarde, je trouve que c'est assez symbolique de ce qu'il m'arrive aujourd'hui".

Le papa d'Alessandro, Victor et Giacomo, nés de son union avec Luana, se demande notamment si, "de là-haut", son père est-il "en train de regarder" ce qu'il fait ou non. Et s'il se pose cette question, c'est parce que Bebel avait "très envie" que son fils "devienne comédien". Il y pensait tout le temps. "S'il ne me le disait pas tous les jours, il me le disait deux fois par jours !", a raconté Paul Belmondo au Pays d'Auge avec le sourire.

Je remercie Claude Lelouch

Seulement, lui avait d'autres rêves à l'époque : "Je ne pensais pas au métier de comédien. J'étais dans ma carrière automobile et je ne pensais qu'à ça. J'avais accepté (de jouer dans Itinéraire d'un enfant gâté, ndlr) parce que c'était une bonne expérience. Je ne pensais pas qu'un jour j'allais essayer d'être acteur."

Mais aujourd'hui, il s'estime heureux de savoir qu'il a pu donner la réplique à son papa au moins une fois. Même deux, puisqu'il a également incarné son père jeune dans Les Misérables en 1995 : "Je remercie Claude Lelouch de m'avoir permis deux fois de tourner avec mon père". À noter que lors de cet entretien, Paul Belmondo a également été amené à répondre à une question que l'on lui pose très souvent, à savoir si l'héritage du nom Belmondo n'est-il pas trop lourd à porter. "C'est peut-être très compliqué, mais, très sincèrement, je préfère porter le nom que j'ai. J'en suis très heureux et très fier", a notamment répondu le grand-père de Vahé, en toute franchise, avant de conclure l'interview.