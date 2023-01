"Des sous-entendus à l'antenne" : Giovanni Castaldi entreprenant avec Carine Galli pour conclure ? Il avoue tout sur leur idylle

En septembre 2020, Carine Galli et Giovanni Castaldi officialisaient leur relation, lors du Festival du film francophone d'Angoulême. Ils ont depuis opéré d'autres apparitions publiques, comme dans les tribunes de Roland Garros où ils ont volontiers échangé plusieurs baisers. Mais surtout, ils sont amenés à se retrouver parfois sur L'Équipe où ils travaillent tous les deux. À l'antenne, les amoureux n'hésitent d'ailleurs jamais à se taquiner en direct, ou même à faire des révélations intimes. Il s'agit donc là d'un véritable terrain de jeu pour le couple qui a une affection toute particulière pour le plateau de la chaîne sportive. Et pour cause, c'est là que tout a commencé entre eux.

"Elle me plaisait et j'ai fait quelques sous-entendus à l'antenne. On est allés boire un verre après une des émissions. Puis après, elle est partie en voyage trois semaines en Colombie. Et puis, on s'est revus et on ne s'est plus quittés", a rapporté le demi-frère de Benjamin Castaldi dans le Buzz TV vendredi 13 janvier.

Enclin à la confidence, Giovanni Castaldi a profité de son passage dans l'émission pour se réjouir d'avoir trouvé en Carine Galli une partenaire idéale avec laquelle il est en parfaite osmose. "Ça m'est arrivé parfois d'être chroniqueur quand elle présente, parfois quand moi je présente, qu'elle soit chroniqueuse, évidemment en débat. Pour tout vous dire, c'est fantastique parce qu'on ne peut pas faire ce métier si on n'est pas passionné, donc en fait, le sport, le foot, c'est H24, c'est tout le temps, avec les replays, les déplacements. (....) Les horaires, c'est le soir, c'est le week-end. Ça m'est arrivé dans le passé, j'ai eu une très longue histoire avec une femme qui ne faisait pas du tout ce métier-là. Là, l'avantage, c'est avoir la même passion", a-t-il expliqué.