'Dure période' : Pierre Ménès au fond du trou, en dit plus sur son étrange maladie

C'est une absence qui en a inquiété plus d'un et beaucoup se demandait pourquoi Pierre Ménès ne donnait plus de nouvelles depuis plusieurs jours. Le 24 avril dernier, le journaliste sportif levait le doute en indiquant sur son compte Twitter qu'il se trouvait depuis quelques jours à l'hôpital. "Pas de prono ni de Face à Pierrot je suis hospitalisé depuis 5 jours", indiquait-il à ses 2,5 millions d'abonnés sur la plateforme. Une absence qui interroge au moment où l'enquête pour agression sexuelle sur lui se poursuit.

L'homme de 58 ans est d'ailleurs la cible de harcèlement téléphonique répété, comme sa compagne Melissa Acosta, mais visiblement son hospitalisation n'a rien à voir avec cela. Il y a quelques heures, Pierre Ménès a publié un nouveau message où il donne plus de précisions sur sa situation. "Quelques nouvelles, je suis hospitalisé à Necker où on suspecte une intolérance médicamenteuse", révèle le journaliste grande gueule. Un moment difficile à passer pour lui, comme il le précise en conclusion de son message : "Dure période".

Plusieurs soucis de santé ces dernières années

Un nouveau souci de santé pour Pierre Ménès qui a déjà été victime de plusieurs problèmes par le passé. En décembre 2016, il est greffé d'un rein suite à une stéatose hépatique non alcoolique, aussi appelée la "maladie du soda". Après s'en être sorti et être revenu à Canal +, il est accusé en mars 2021 par plusieurs journalistes ayant travaillé avec lui d'agressions sexuelles. Réfutant catégoriquement ces allégations, il finit par quitter le groupe Canal avec un très beau chèque à la clé. Il a dernièrement lancé son propre média Pierrot le foot, dans lequel il continue ses analyses sur le football tout en réalisant des interviews avec des personnalités de divers horizons, à l'image d'Éric Zemmour, invité de sa première émission.