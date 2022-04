Pierre Ménès victime de harcèlement et de haine : sa femme dévoile de terribles messages vocaux

Drôle de période pour Pierre Ménès depuis qu'il a été accusé il y a maintenant plus d'un an d'agression sexuelle par plusieurs journalistes ayant travaillé avec lui. Véritable star de Canal + pendant des années, le journaliste de 58 ans a fait les beaux jours de la chaîne cryptée avant d'être remercié avec un très beau chèque suite à ces nombreuses accusations. Si l'enquête avance pour tenter de tirer au clair la vérité dans cette affaire, Pierre Ménès a lui tenté de rebondir de son côté en créant son propre média.

En couple avec Melissa Acosta depuis 2011, cette dernière s'est toujours montrée solidaire de son compagnon malgré les nombreuses accusations dont il est la cible. Il y a trois jours de cela, Pierre Ménès a indiqué sur son compte Twitter qu'il était hospitalisé depuis cinq jours, sans préciser les raisons de cette hospitalisation. Après avoir eu plusieurs graves problèmes de santé par le passé, le journaliste sportif ne semble donc pas encore totalement sorti d'affaire. À côté de ses problèmes de santé, l'ancien collègue d'Hervé Mathoux est également victime de harcèlement, comme l'a révélé sa compagne Melissa Acosta sur Instagram aujourd'hui.

Plusieurs messages souhaitant la mort de Pierre Ménès

Dans sa story, la compagne de Pierre Ménès a publié une vidéo dans laquelle elle écoute une série de messages sur le téléphone de son conjoint. On voit sur l'écran un bon nombre d'appels provenant d'un numéro inconnu qui semble avoir appelé le même jour au moins six fois. Lorsqu'elle fait écouter les messages vocaux, on se rend compte qu'il s'agit bien de harcèlement moral. On peut notamment entendre l'individu dire à propos de Pierre Ménès : "Je te souhaite de crever à l'hôpital petite m*rde" ou encore un autre lui dire : "Gros porc, tu aurais pu crever à l'hôpital sale chien" (une vidéo à retrouver dans le diaporama).

Des messages d'une rare violence face auxquels Melissa Acosta s'est sentie obligée de réagir. Dans sa story, elle affiche ensuite un message où elle résume sa pensée : "Et voilà un petit résumé quand tu te fais harceler toute la soirée ! (Une parmi tant d'autres), mais ça va, tout va bien, tout est normal !!! Mais quand il y a un suicide suite à des harcèlements comme ça, là, bizarrement tous les biens pensants et les défenseurs de la bonne justice, on n'entend pas vos grandes gueules !!!!", écrit-elle pleine de rage.

Victime de harcèlement répété, Pierre Ménès sait en tout cas qu'il peut compter sur le soutien de sa compagne Melissa, prête à tout pour le défendre.