"Elle crachait du sang" : la mort de Joëlle, du groupe Il était une fois, enfin expliquée ?

Mystère résolu, quatre décennies après le drame ? En mai 1982, alors qu'elle venait de dévoiler le deuxième album de sa carrière solo, Joëlle Mogensen est morte. Ancienne membre du groupe Il était une fois, la jeune femme n'était âgée que de 29 ans. Elle a été retrouvée, sans vie, chez des amis proches, dans un appartement situé dans le 19e arrondissement de Paris. Si l'autopsie évoquait un oedème aigu du poumon à l'époque, évidemment, les rumeurs en voulaient autrement, d'autant que l'artiste, si jeune, était dite dépressive.

Elle ne voulait pas aller chez le médecin, elle toussait comme une malade

"Elle ne s'est sûrement pas suicidée, elle avait encore plein de choses à faire, affirme Richard Dewitte, ancien confrère de Joëlle Mogensen, dans l'émission Miroir Miroir sur MelodyTV qui sera diffusée le jeudi 18 novembre 2021. Ils ont découvert qu'elle avait une malformation cardiaque que tout le monde ignorait, elle y compris. Elle s'est étouffée dans son sommeil. Elle avait une bronchite pas soignée. C'est sa soeur Katia qui m'a racontée ça : elle crachait du sang, elle ne voulait pas aller chez le médecin, elle toussait comme une malade. La nuit où elle est partie, elle s'est étouffée."

Joëlle Mogensen a finalement été rejointe, au ciel, par Serge Koolenn, l'ancien parolier et fondateur du groupe Il était une fois, en avril 2015. Son décès fut entouré de moins de mystère. Mort après avoir lutté contre un cancer, il avait évoqué sa lutte contre la maladie à plusieurs reprises sur son compte Facebook. "C'est lors d'un concert avec Polnareff à Saint-Tropez qu'on a rencontré Joëlle et sa soeur, rappelait Richard Dewitte en 2012 à Nord Éclair. Serge a été le plus rapide et a demandé tout de suite Joëlle en mariage alors qu'elle n'avait que 16 ans à peine. Elle a dit oui pour rigoler. La suite a prouvé qu'il y avait eu là un véritable coup de foudre entre elle et lui. Pour l'anecdote, la soeur de Joëlle est toujours mariée avec le bassiste des débuts." Les voilà désormais réunis pour l'éternité...