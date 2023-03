"Elle s'en est vantée" : Jean-Michel Maire arnaqué par "une jeune fille" sur Tinder, son incroyable anecdote

Cela n'est plus un secret pour personne : Jean-Michel Maire est un séducteur dans l'âme. Mais ses rendez-vous galants ne se sont pas toujours passés comme prévu... Il s'est notamment rappelé, ce vendredi 3 mars sur le plateau de Touche pas à mon poste, de ce jour où il s'est fait "voler" sur l'application de rencontre Tinder. "Je discutais avec une jeune fille. On décide de poursuivre la discussion chez moi", a-t-il raconté à ses camarades, dans un premier temps.

Mais avant de se rendre à son domicile, elle lui a demandé une faveur : "Elle me dit : 'J'viens, mais je suis avec une copine, parce que je ne suis pas toute seule et qu'il n'y a pas de métro, est-ce que je peux venir avec elle ?'". Il décide alors d'accepter sa demande, car sinon "elle ne venait pas", a-t-il expliqué aux autres chroniqueurs. "Elles viennent toutes les deux, on commence à discuter, on boit un verre et à un moment, une des deux, celle avec qui je discutais, me dit : 'Tu veux pas qu'on aille dans la chambre pour discuter plus longuement'"? a-t-il poursuivi.

Elle revient pas

Un événement va alors l'amener à se poser des questions : "Je vais dans la chambre, et à un moment, j'entends la porte de chez moi claquer, et d'un coup j'ai des petits soupçons... Elle me dit : 'C'est ma copine, elle est partie, elle a plus de cigarettes, elle va en acheter, mais sa carte passe pas au distributeur, faut que je la rejoigne et on revient". C'est à partir de ce moment-là qu'il va commencer à déchanter : "Elles partent, et elle revient pas. Au bout d'un moment, je vais dans le salon, je regarde : il me manquait un tableau, mon Ipad et une montre !".

Une anecdote qui n'a pas manqué de faire réagir la bande de Baba. Et qui ne s'arrête pas là. "Elle s'en est vantée, car le lendemain j'ai un copain à moi qui m'appelle en me disant : 'tu t'es rien fait voler hier soir ?', je lui dis 'Comment tu sais ça ?', il me dit 'Parce que la fille qui t'as volé ta montre, elle l'a vendue dans un quartier de Paris à un prix qui était dix fois inférieur à l'original et s'en est vanté", a-t-il conclu, ajoutant qu'il a essayé de la retrouver, en vain.

A noter qu'il a, depuis cette histoire, trouvé l'amour aux côtés d'une femme avec qui il vit dans le sud de la France.