Jean-Michel Maire avec une mystérieuse "chérie" : changement de vie très important, il ne supportait plus Paris !

Jean-Michel Maire, semblait très épanoui ce vendredi 6 janvier sur le plateau du 6 à 7, lui qui s'était absenté de l'émission depuis quelques temps avant de faire son retour cette semaine. "Tu as très bonne mine", a notamment remarqué Géraldine Maillet, avant que Cyril Hanouna, n'appuie ces propos : "T'est beaucoup mieux quant tu travailles pas ! Tes cheveux sont soyeux, ta peau est magnifique, t'es bronzé...". Et si le journaliste de 61 ans - qui voyait son fils se marier cet été - semble très heureux et en forme, c'est notamment parce qu'il vient de s'installer "dans le Sud".

"J'ai passé la nuit du 31 décembre dans un camion de déménagement et j'ai atterri à Sainte-Maxime, dans le Var", a-t-il raconté à ses camarades. "Mais avec qui ?" s'est alors demandé Baba, ce à quoi son chroniqueur a répondu : "Avec ma chérie ! Toujours la même, on s'est installés, on a pris un appartement à deux. C'est une nouvelle vie, un nouveau départ". Une compagne avec qui il a connu des hauts et des bas, notamment des ruptures, mais dont il est "amoureux depuis 10 ans". Une femme dont on ne sait également pas grand-chose. "Elle travaille", a-t-il notamment ajouté à ce sujet, sans pour autant dévoiler sa profession.

Je suis parti la rejoindre

Quoiqu'il en soit, c'est donc un joli cap que vient de franchir le chroniqueur avec sa dulcinée en s'installant avec elle, loin de Paris. Une ville qu'il ne supportait plus, notamment à cause des rats qui errent dans les rues. "Ça m'a travaillé, à la fin je ne voyais plus que ça quand je passais dans les rues. Entre les travaux, les poubelles et les rats... Je me suis dit : 'Faut que je parte'", a-t-il expliqué, avant que Cyril Hanouna ne se rappelle d'un détail. "Mais tu ne devais pas partir en Thaïlande ?", lui a-t-il demandé.

"Si, mais quand j'étais célibataire. On (lui et sa compagne, ndlr) s'est remis ensemble, ce projet a capoté et du coup je suis parti la rejoindre (elle habitait déjà dans le Sud, ndlr)", a répondu Jean-Michel Maire. A noter qu'il évoquait déjà ce changement de vie hier face à Benjamin Castaldi dans la première partie de l'émission, et qu'il se confiait également le 9 décembre dernier sur son couple dans l'émission Chez Jordan, en expliquant qu'il était "très amoureux". Un entretient durant lequel il revenait aussi sur son passé houleux, entre drogue et alcool.