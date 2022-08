Touche pas à mon poste : un célèbre chroniqueur annonce le mariage de son fils !

Pour entamer cette nouvelle saison de l'émission Touche pas à mon poste, partiellement relookée, un chroniqueur phare de l'émission a annoncé le mariage de son fils. Il s'agit de... Jean-Michel Maire ! "J'ai marié mon fils" a-t-il révélé devant les chroniqueurs et Cyril Hanouna. Il a bien évidemment reçu les applaudissements du public. "C'était en Espagne car sa mère a une maison de vacances là-bas, on a fait ça au bord de la plage c'était fantastique" a-t-il détaillé ensuite, avant de faire part de ses déboires financiers causés par ces festivités.

"Ça m'a ruiné après je suis resté à Paris pendant tout le reste des vacances. Mais c'était un moment merveilleux" a-t-il ajouté. "C'est toi qui a payé" a rebondi Cyril Hanouna. "Non au prorata, chacun paye (...) Je lui ai conseillé de faire un mariage intimiste, je lui ai dit que c'était à la mode... On s'est retrouvé à 250" a-t-il répondu sur le ton de l'humour. "Il a quel âge ton fils ? 29 ans ? Faut qu'il se prenne en charge. Mon fils a 10 ans et il achète tout tout seul !" a réagi Baba.

Fini la drague ?

"Il a payé aussi, mais c'était fantastique. Le problème maintenant c'est que je vais être bientôt grand père et que pécho à 60 ans c'est dur mais alors en étant grand père en plus..." a répondu le chroniqueur. "Mais non regarde Castaldi, il est grand-père" ont souligné les autres chroniqueurs en parlant de Benjamin Castaldi , très réputé pour ses talents de séducteur et ce malgré son statut de grand-père.

Pour rappel, Jean-Michel Maire avait déjà annoncé le mariage de son fils en juillet dernier dans TPMP même l'été. Je marie mon fils dans quelques jours... Samedi plus précisément" s'était-il réjoui, provoquant alors l'enthousiasme de l'ensemble du plateau. Cela faisait alors plusieurs mois qu'il n'avait plus mis les pieds dans l'émission. Il est désormais bel et bien de retour pour cette nouvelle saison. Cyril Hanouna pourra compter sur lui pour mettre de l'ambiance dans ses émissions, comme à son habitude !