Jean-Michel Maire très heureux : il annonce une belle et grande nouvelle en direct !

Alors que Cyril Hanouna a pris congé de l'antenne pour l'été après une nouvelle année riche en rebondissements et en actualité, c'est Benjamin Castaldi qui a repris la main pour animer Touche pas à mon poste. Chaque soir en direct, l'animateur analyse les dernières informations et s'accompagne bien sûr d'une bande de chroniqueurs. Jean-Michel Maire a notamment actuellement l'occasion de retrouver sa place autour de la table, lui qui n'y était plus depuis plusieurs mois. Et jeudi 7 juillet 2022, l'homme de 60 ans a fait une grande annonce.

Lorsque Benjamin Castaldi lui a demandé comment il allait, Jean-Michel Maire n'a pu que répondre à l'affirmatif, tant il est excité pour l'heureux événement qu'il s'apprête à vivre et qui concerne son fils. "Je vais très bien. (...) Je marie mon fils dans quelques jours... Samedi plus précisément", a-t-il lâché, le sourire aux lèvres. "Non, c'est pas vrai ! Félicitations ! Ah c'est beau !", s'est alors enthousiasmé Benjamin Castaldi, qui devrait à son tour assister au mariage de l'un de ses fils en 2023.

Il est bien rare que Jean-Michel Maire se confie sur sa vie de papa. On sait malgré tout qu'il a eu deux enfants, une fille (dont on ne connaît pas l'âge) et donc un garçon (qui serait âgé de 28 ans). En avril 2020, le chroniqueur avait accepté de se livrer exceptionnellement dans l'émission Ce soir chez Baba, en pleine épidémie de Covid-19. "Je réfléchis sur ma vie de papa. Je pense que je n'ai pas été assez présent pour mes enfants. J'y pense particulièrement en ce moment parce que je ne les vois pas, par peur de les contaminer. La période me pèse. En plus, mes enfants m'écrivent beaucoup et je me dis que je suis peut-être passé à côté de quelque chose de très important. Et ça, je le regrette", avait-il avoué.

Jean-Michel Maire expliquait avoir surtout l'impression d'avoir été un père absent pour son fils : "Je suis parti du principe un peu vieux qu'un garçon, c'est plus indépendant. À ma fille, je lui dis tout le temps que je l'aime, alors que je ne le dis jamais à mon fils. Évidemment que je l'aime énormément, mais je ne lui ai jamais dit, par pudeur, je pense". Le journaliste est en tout cas plus que jamais heureux pour son enfant qui va se marier et sera assurément présent le jour J !