Jean-Michel Maire éloigné de ses enfants : ému, il confie ses regrets

Jean-Michel Maire faisait partie des chroniqueurs de Ce soir chez Baba (C8), le jeudi 16 avril 2020. Et dans l'émission présentée en direct depuis l'appartement de Cyril Hanouna, il a fait d'émouvantes confidences sur son rôle de papa ou sur son père.

L'homme de 58 ans est papa d'une fille (dont on ne connaît pas l'âge) et d'un garçon (26 ans) qu'il préfère ne pas exposer. Rares sont ses confidences sur le sujet. Mais quand Cyril Hanouna lui a demandé si cette période de confinement l'avait fait réfléchir sur sa vie, Jean-Michel Maire a répondu qu'il avait un regret concernant ses enfants. "Je réfléchis sur ma vie de papa. Je pense que je n'ai pas été assez présent pour mes enfants. J'y pense particulièrement en ce moment parce que je ne les vois pas, par peur de les contaminer. La période me pèse. En plus, mes enfants m'écrivent beaucoup et je me dis que je suis peut-être passé à côté de quelque chose de très important. Et ça, je le regrette", a-t-il tout d'abord confié.

Cyril Hanouna lui a donc rappelé que sa fille, qui venait souvent sur le plateau de Touche pas à mon poste, avait l'air heureuse et ne semblait pas avoir de reproches à lui faire. Jean-Michel Maire a donc précisé qu'il avait l'impression d'avoir été plus absent avec son fils, car, à l'époque où il était grand reporter pour Le Figaro, il était souvent sur le terrain. "Je suis parti du principe un peu vieux qu'un garçon, c'est plus indépendant. À ma fille, je lui dis tout le temps que je l'aime, alors que je ne le dis jamais à mon fils. Évidemment que je l'aime énormément, mais je ne lui ai jamais dit, par pudeur, je pense", a poursuivi le chroniqueur, ému.

Il n'a jamais non plus dit à son propre père qu'il l'aimait, même sur son lit de mort. "Il savait que je l'aimais, mais je n'ai pas réussi à lui dire", a-t-il précisé. Jean-Michel Maire essaie donc de changer la donne en livrant ses sentiments à sa fille. S'agissant de son fils, pour l'heure, il le lui dit par SMS.