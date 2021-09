Jean-Michel Maire prêt à quitter TPMP ? "J'ai des envies d'ailleurs"

C'est la question qui a turlupiné Cyril Hanouna et les chroniqueurs de Touche pas à mon poste, ce mercredi 22 septembre. Jean-Michel Maire va-t-il, oui ou non, quitter l'émission-phare de C8 ? Le trublion du PAF et son équipe ont eu vent de cette nouvelle, qui a été relayée par les médias après que Jean-Michel Maire ait dit son envie de partir au micro de Jordan de Luxe.

Invité à mettre les choses au clair en présence de ses collègues, le journaliste de 59 ans était présent sur le plateau de TPMP et s'est assis sur un fauteuil rouge, placé au milieu du studio d'enregistrement. S'inspirant du programme mythique Le Divan, Cyril Hanouna a posé des questions à son ami, à propos de son possible départ. Chroniqueur emblématique de l'émission depuis 2010, Jean-Michel Maire a avoué qu'il ne se sentait pas à la hauteur des nouvelles exigences de TPMP, qui traite de sujets sociétaux et politiques depuis cette rentrée.

Face à ses amis, le sexagénaire a expliqué : "Ce n'est pas que je n'ai pas ma place, mais il y a tellement d'autres qui méritent leur place et qui sont bien ici, qui me font rire tous les soirs quand je les regarde. (...) J'ai des envies d'ailleurs comme beaucoup de gens."