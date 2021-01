Jean-Michel Maire en couple avec Marion : bientôt un an d'amour, il évoque le mariage

Jean-Michel Maire aurait-il trouvé la personne pour laquelle il accepterait de s'assagir ? Habitué à se vanter de ses histoires de coeur dans Touche pas à mon poste, le chroniqueur se faisait plus discret ces derniers mois. Et pour cause, il a retrouvé l'amour ! En effet, le complice de Cyril Hanouna partage désormais sa vie avec une certaine Marion, une jolie brune visiblement plus jeune que lui et adepte d'aventure et de sport comme on pouvait le découvrir à travers son fil Instagram. Cela fait même bientôt un an que Jean-Michel Maire n'est plus un coeur à prendre.

"Ça dure depuis le 16 mars 2020, le jour du confinement. Cela aurait pu être juste une histoire de Covid amoureuse mais on s'entend toujours aussi bien, donc c'est super", s'est-il réjouit lors de son passage dans l'émission Face aux médias sur Non Stop People mercredi 13 janvier 2021. Présenté comme "le fiancé de Marion" par son interlocuteur Jacques Sanchez, ce dernier s'est donc tout naturellement demandé si cette belle histoire pourrait déboucher sur un mariage. "J'ai déjà été marié une fois. J'ai vécu maritalement une deuxième fois avec une autre femme avec qui j'ai un deuxième enfant magnifique. Elle (Marion, NDLR) a un enfant déjà. On a déjà construit chacun notre vie. Donc si son arrive à être ensemble sans se marier, c'est déjà énorme", a-t-il répondu avec honnêteté.

En plusieurs mois de relation, l'ex-reporter de guerre de 59 ans ne s'est confié que de très rares fois au sujet de Marion. À l'été 2020, il acceptait toutefois de révéler les circonstances de leur rapprochement dans Touche pas à mon poste. "On a un amour en commun : les chiens. Il se trouve qu'elle a deux chiens et comme elle était confinée avec eux dans un petit appartement, je lui ai proposé de venir chez moi parce que j'ai la chance d'avoir une terrasse. Je lui ai dit que les chiens auraient plus de place et que ce serait moins compliqué pour elle (...) Deux jours, trois jours, quatre jours, et puis elle est restée deux mois".