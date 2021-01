Jean-Michel Maire : Nouvel An coquin au lit avec sa petite-amie, topless

Rapidement, de nombreux internautes ont souhaité partager leurs voeux mais surtout, féliciter les deux amoureux. "Bonne année les amoureux", "Plein de belles choses et surtout la santé", "Bonne année a vous deux sante amour gloire et beauté", "Bonne année les chéris, tellement contente de voir Jean-Michel amoureux !" ont ainsi commenté certains abonnés de Marion.

Le 1er juin dernier, Jean-Michel Maire avait évoqué pour la première fois sa compagne dans l'émission Touche pas à mon poste. Tous deux passionnés d'animaux, Jean-Michel avait confié : "On a un amour en commun : les chiens. Il se trouve qu'elle a deux chiens et comme elle était confinée avec eux dans un petit appartement, je lui ai proposé de venir chez moi parce que j'ai la chance d'avoir une terrasse. Je lui ai dit que les chiens auraient plus de place et que ce serait moins compliqué pour elle (...) Deux jours, trois jours, quatre jours, et puis elle est restée deux mois". Une relation née "progressivement" qui semble faire le bonheur du chroniqueur.

Alors, le redoutable séducteur Jean-Michel serait-il désormais... un homme rangé ?