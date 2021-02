Jean-Michel Maire, son étrange absence de TPMP enfin expliquée : "Il faut laisser la place..."

Lundi 22 février 2021, Jean-Michel Maire a fait son grand retour dans Touche pas à mon poste, après des semaines d'absence très remarquées par les téléspectateurs. Ces derniers avaient même fini par se demander si le chroniqueur et Cyril Hanouna étaient en froid. Le duo de C8 a fini par faire taire toutes les mauvaises langues.

"Jean-Michel, ça fait longtemps que tu n'es pas venu", s'est réjoui l'animateur en début d'émission. "Je suis super content de revenir, ça me manque, je regardais tous les soirs mais ce n'est pas pareil que d'être là évidemment", a reconnu l'ex-reporter de guerre. Et pour lui de donner la raison de son retrait d'antenne : "Il y a énormément de gens qui m'ont posé des questions, 'pourquoi tu n'es pas là, tu t'es embrouillé avec Cyril'... Alors je voulais dire aux gens : non, il n'y a rien du tout, c'est le circuit de TPMP ! Il y a toujours des nouveaux, il faut laisser la place aux nouveaux arrivants, qui prennent leur marque, qui s'installent... Je suis super content de revenir mais je regardais, j'étais content de les voir, mais il n'y a aucune embrouille entre nous".

Des propos qui font écho à ceux prononcés par Benjamin Castaldi récemment, sur le plateau du Buzz TV. "Je sais que Cyril essaye toujours de faire un peu tourner la table. Verdez avait disparu pendant deux ou trois mois puis il est revenu. Pareil pour moi l'année dernière. C'est sûr que, quand ça vous tombe dessus, c'est moins sympa. Mais je suis à peu près certain que Jean-Michel reviendra", déclarait-il, rassurant.

Jean-Michel Maire a, rappelons le, également été touché par la Covid-19 à deux reprises. "Il est très fatigué. Dès qu'il ira mieux, il reviendra parmi nous mais là pour l'instant, il est fatigué notre Jean-Mi d'amour", avait expliqué Cyril Hanouna au mois de décembre dernier. En ce début de semaine, le chroniqueur a en tout cas prouvé qu'il avait retrouvé toute sa forme, notamment lorsqu'il s'est exprimé sur l'affaire The Vivi, le candidat de The Voice évincé de l'émission pour ses tweets racistes et homophobes. Une affaire qui fait grandement débat.