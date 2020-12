Jean-Michel Maire et le Covid-19 : Perte de poids et dépression, récit de son calvaire

Le coronavirus aura touché beaucoup de Français, de près ou de loin. Jean-Michel Maire peut en témoigner. Le chroniqueur de Cyril Hanouna a contracté la Covid-19 par deux fois en 2020 ! De retour sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8) mardi 15 décembre 2020, il raconte son calvaire, entre perte de poids et dépression.

"J'ai perdu du poids. C'est un des seuls avantages parce qu'il y a une perte de goût, donc d'appétit", lance Jean-Michel Maire, aminci par la maladie. Mais en dehors des symptômes physiques dont il a souffert, le camarade de Benjamin Castaldi et Isabelle Morini-Bosc a aussi été atteint psychologiquement. "Je suis rentré dans une longue dépression", confie Jean-Michel Maire.

Jean-Michel Maire en dépression à cause du Covid-19

Mais le chroniqueur a conscience qu'il n'est pas le plus à plaindre : "Je m'en sors mieux que d'autres qui ont des responsabilités, des commerces, des restaurants, du personnel à charge. Moi, je suis tout seul donc à la limite ça ne concerne que moi." Toutefois, ses proches pâtissent eux aussi de la situation. "Mais c'est surtout vis-à-vis de ma famille, de mes enfants que je voyais déjà moins à cause du confinement, regrette-t-il. Du coup quand on est malade, on ne les voit plus du tout." Mais Jean-Michel Maire a été bien entouré, même à distance. "Tout le monde m'a appelé, je ne me suis pas senti seul", lâche-t-il.

Confiné à son domicile avec sa compagne, le chroniqueur blagueur a même eu peur pour sa vie. "À un moment j'ai eu une pensée complètement débile. J'ai dit à ma copine, à qui j'ai filé la Covid-19 malheureusement : 'Il faut que j'aille à l'hôpital maintenant, peut-être qu'après je ne serais plus prioritaire', se souvient-il. J'avais peur de croupir comme ça."

Le 8 décembre 2020, Jean-Michel Maire donnait déjà de ses nouvelles à l'antenne de CNEWS. "Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Chaque jour est meilleur que la veille", confiait-il. Depuis, il a été testé négatif mais reste prudent et craint toujours de contaminer ses proches.