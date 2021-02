Jean-Michel Maire : Son étrange absence de TPMP évoquée par Benjamin Castaldi

Du lundi au vendredi, les téléspectateurs de C8 ont le plaisir de retrouver Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste, juste après la diffusion du jeu A prendre ou à laisser. Le présentateur de 46 ans est entouré de ses chroniqueurs pour débattre de l'actualité média notamment. Mais depuis un moment, l'un d'eux est absent, de quoi intriguer le public. Interrogé par TV Mag, Benjamin Castaldi s'est exprimé sur le sujet.

Après un retour en janvier dans Touche pas à mon poste, une fois guéri de la Covid-19, Jean-Michel Maire a de nouveau disparu de l'émission. Une absence qui a été remarquée par les téléspectateurs de C8. Nombreux sont ceux à s'être questionnés sur le sujet sur Twitter. Mais pour l'heure, le chroniqueur de 59 ans, qui fait partie de l'équipe depuis 2010, n'a pas encore répondu. TV Mag a donc profité d'une interview de Benjamin Castaldi, à l'occasion de la promotion de son nouveau livre Je vous ai tant aimés... (sorti le 10 février aux éditions du Rocher), pour tenter d'avoir une réponse.

"Il a d'abord attrapé le Covid, il a été en convalescence. Après, je ne sais pas exactement pourquoi il est moins présent. Il faudrait poser la question à Cyril. Ils ont dû se parler tous les deux. Je sais que Cyril essaye toujours de faire un peu tourner la table. Verdez avait disparu pendant deux ou trois mois puis il est revenu. Pareil pour moi l'année dernière. C'est sûr que, quand ça vous tombe dessus, c'est moins sympa. Mais je suis à peu près certain que Jean-Michel reviendra", a confié l'époux d'Aurore à nos confrères. Les fans de Jean-Michel Maire peuvent donc espérer un retour cette année.

Jean-Michel Maire touché deux fois par le coronavirus

Jean-Michel Maire a été testé positif au coronavirus à deux reprises. En mars et en décembre. Interrogé sur CNEWS le 8 décembre, il a confié : "Je suis positif cette fois-ci, c'est sûr et certain. J'ai fait un test PCR et j'avais des symptômes très flagrants. La première fois, au printemps dernier, je n'ai pas été testé mais j'ai été diagnostiqué. (...) J'avais tous les symptômes sauf la perte de goût." La deuxième fois, ce symptôme était présent, de quoi le perturber.

Une fois remis sur pied, Jean-Michel Maire a raconté son calvaire dans TPMP, le 15 décembre. "J'ai perdu du poids. C'est l'un des seuls avantages parce qu'il y a une perte de goût, donc d'appétit. (...) Je suis rentré dans une longue dépression. (...) . "À un moment j'ai eu une pensée complètement débile. J'ai dit à ma copine, à qui j'ai filé la Covid-19 malheureusement : 'Il faut que j'aille à l'hôpital maintenant, peut-être qu'après je ne serais plus prioritaire', se souvient-il. J'avais peur de croupir comme ça", a-t-il notamment raconté.

Espérons pour Jean-Michel Maire que cette fois, son absence n'est pas synonyme de maladie.