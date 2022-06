TPMP : "Elle a glissé sur moi !" Benjamin Castaldi raconte son aventure torride lors d'un mariage

L'appétit de Benjamin Castaldi pour les femmes n'est plus un secret pour personne. Déjà marié quatre fois, la séduction est un domaine qu'il maîtrise à merveille, et ce n'est pas l'anecdote racontée sur le plateau de TPMP même l'été ce mardi 28 juin qui indiquera le contraire.

"Vous savez parfois dans les mariages, il se passe des choses un peu surprenantes" a-t-il introduit son histoire, entre "l'oncle ivre mort" et "la cousine qui se tapait le frérot qui n'était pas prévu". "Parfois la mariée qui ripe ! " a-t-il ajouté, avant d'expliquer avoir été témoin de cette scène. "Elle a glissé sale" a-t-il continué, alors que les chroniqueurs n'avaient toujours pas compris qu'il s'agissait alors d'une image. "Elle s'est détournée de son mari juste le temps de la soirée. Et la personne sur laquelle elle a glissé, c'est moi !" a-t-il alors lâché à ses chroniqueurs, révélant ainsi s'être rapproché d'une femme qui s'apprêtait tout juste à se marier.

"C'est honteux"

"Mais non !", "C'est honteux ! " ont alors réagi les chroniqueurs, accompagnés par les sifflets du public. "Vous avez été jusqu'au bout ou pas ?" s'est demandé Bernard Montiel. Mais l'ancien animateur de Secret Story n'a pas voulu "rentrer dans les détails", expliquant dans la foulée que le mari n'était pas au courant de cette histoire jusqu'à présent. La confidence est même allée plus loin puisqu'en répondant à une question de Delphine Wespiser, il a révélé être "ami" avec le mari. "T'es vraiment un batard !" s'est alors insurgée Magali Berdah.

"C'est pour ça que vous avez cette petite malédiction des mariages ! " en a déduit quant à elle Ludivine Rétory. Car oui, les mariages et Benjamin Castaldi, c'est une longue histoire ! Il s'est marié à quatre reprises, la première fois avec Valérie Sapienza, la mère de ses deux premiers fils Julien et Simon, avant de divorcer en 2001 et d'épouser un an plus tard l'animatrice Flavie Flament, avec qui il a eu un fils nommé Enzo. Il a également dit "oui" à la journaliste Vanessa Broussouloux mais c'est désormais au côté de sa femme Aurore, mère de son petit dernier et sosie Gabriel, qu'il partage sa vie.

Une vie sentimentale très chargée pour l'animateur, qui sera aux commandes de TPMP cet l'été en l'absence de Cyril Hanouna.