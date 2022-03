Benjamin Castaldi "gaulé" en plein adultère, son mensonge démasqué...

Benjamin Castaldi a bien profité de sa vie sentimentale. Marié à quatre reprises, il est aujourd'hui plus amoureux que jamais d'Aurore Aleman, la femme à qui il a promis de rester fidèle en 2016 devant monsieur le maire et qui lui a donné un fils, Gabriel, né en juillet 2020. Le chroniqueur de Touche pas à mon poste n'a d'yeux que pour elle. Et il a plutôt intérêt étant donné le côté coureur de jupons qui le caractérisait lors de ses précédentes histoires d'amour...

Sur le plateau de l'émission de ce mercredi 9 mars, Benjamin Castaldi a évoqué l'un des plus gros mensonges qu'il avait inventé à l'époque alors qu'il était en couple : "J'ai fait croire que je partais pour un salon de la télé et en fait je suis parti une semaine en vacances avec une amie, une camarade de jeu quoi".

Benjamin Castaldi a assumé avoir passé du bon temps avec une autre femme que la sienne : "C'est très compliqué parce que j'ai dû jouer sur les fuseaux horaires". Son mensonge a fini par être remarqué par la principale intéressée : "J'ai fini par me faire gauler comme à chaque fois évidemment parce que forcément, j'avais oublié que l'Ipad était connecté à mon Iphone et l'Ipad était resté à Paris... Elle savait très bien que je n'étais pas du tout là où je devais être." S'il n'a pas précisé avec quelle femme Benjamin Castaldi avait fauté, le chroniqueur a en tout cas affirmé qu'il ne s'agissait pas d'Aurore Aleman.

L'arroseur a aussi été arrosé. En 2017, Benjamin Castaldi avait révélé avoir été trompé : "Un homme m'a piqué une de mes femmes [...]. Il s'est installé chez moi, donc j'étais un peu malheureux et je cherchais une façon de me venger". Il n'a pas attendu longtemps avant de passer à l'acte avec une bouteille de vodka soigneusement gardée par le nouvel homme de son ex : "Chaque fois que j'allais voir mon fils, je prenais le soin d'uriner discrètement dans la bouteille pour que, quand il déguste sa vodka, il pense à moi. Je l'ai fait régulièrement". Plus qu'à espérer pour lui qu'on ne lui ait pas réservé un sort du même genre...