Jean-Michel Maire : Alcool, drogues... Confidences sur son passé houleux, surtout "gênant" pour sa famille

À tout juste 61 ans, Jean-Michel Maire a une belle carrière derrière lui. Grand reporter de guerre à l'origine, il travaille aujourd'hui en tant que chroniqueur dans l'émission Touche pas à mon poste. Mais dans les coulisses de sa riche carrière, le journaliste a connu de nombreux bas qu'il raconte sans filtre dans son autobiographie intitulée Mémoires d'un looser heureux. Parmi les choses dont il est le moins fier, il n'hésite pas à parler de ses déboires avec la drogue et l'alcool.

Invité sur le plateau de l'émission Chez Jordan le 9 décembre 2022, l'acolyte de Cyril Hanouna est revenu sur cette sombre période de sa vie. "Je ne suis pas du tout alcoolique ! J'aime bien le côté réunion avec les potes où l'on boit une bière, un verre de vin... Mais à l'époque, j'étais moins conscient qu'aujourd'hui des dangers que l'on peut à la fois représenter pour soi, mais aussi pour les autres", a-t-il commencé avec sérieux. Plus jeune, le journaliste avait en effet beaucoup de mal à se raisonner. "Du coup, c'est vrai que c'était rare que j'arrive à me dire 'ne prends pas ta voiture tu vas dans un endroit où tu vas certainement boire quelques verres de vin...' il ne faut pas le faire'", a-t-il continué.

C'est dur de le cacher

Désormais conscient du danger, Jean-Michel Maire ne prend plus sa voiture lorsqu'il va en soirée. Arrêté à de nombreuses reprises par la police, il a appris de ses erreurs et ne souhaite plus flirter avec le danger. Mais ce n'est pas tout. En plus de l'alcool, le père de famille a également consommé différentes drogues par le passé. C'est grâce à un traitement par l'hypnose qu'il a pu s'en sortir. "Je le dis sans aucune fierté ! Je le dis parce que je me suis fait arrêter et qu'il est dur de le cacher. C'est surtout pour ma famille que c'est gênant. Si ça ne concernait que moi, j'en tire les leçons et j'essaie de réagir, mais c'est surtout pour la famille. Je n'ai pas envie que mes enfants se disent que leur papa a eu des consommations comme ça...", a-t-il conclu la mine grave. Aujourd'hui, le chroniqueur souhaite finir en beauté, en arrêtant également la cigarette.