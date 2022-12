Jean-Michel Maire sans barbe et les cheveux très noirs : on ne le reconnaît pas du tout sur cette photo !

Avant de se faire connaître du grand public en devenant chroniqueur pour Touche pas à mon poste, Jean-Michel Maire a eu l'opportunité de sillonner les routes du monde grâce à sa carrière de journaliste. Lorsqu'il travaillait chez France Soir, il s'est notamment illustré en tant que correspondant de guerre, en Bosnie notamment dans les années 1990. Une période de sa vie dont il garde de nombreux souvenirs, et quelques photographies.

Jean-Michel Maire "revient de loin" !

Sur Instagram ce jeudi 8 décembre 2022, Jean-Michel Maire a justement partagé l'une d'entre elles. On l'y découvre adossé à une voiture militaire, vêtu très simplement d'un tee-shirt rouge et d'un jean. Mais surtout, il se dévoile les cheveux entièrement noirs, bien différents de la coupe grisonnante qu'il arbore depuis un petit moment, et sans barbe. Une image qui a suscité beaucoup de réactions en commentaires. "Tu reviens de loin Jean-Mi", "Un petit jeune !", peut-on lire. Un internaute lui a par ailleurs reconnu "un air de Vianney" quand un autre a estimé qu'il avait "beaucoup plus de charme aujourd'hui".

Ce retour en arrière aura en tout cas fait son petit effet, même pour le principal intéressé. "J'avoue que ça fait tout drôle de se replonger dans ses souvenirs", a lui-même reconnu Jean-Michel Maire en légende de sa publication.