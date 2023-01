"Elle s'est cassée les deux jambes" : Claire Nadeau victime d'un accident, elle loupe le festival de l'Alpe d'Huez

Elle aurait dû avoir la chance et le bonheur d'assister à la 26e édition du Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Le mercredi 18 janvier 2023, l'équipe du film Juste ciel ! est venue faire un petit coucou au public installé dans la Grande salle du palais. Mais Claire Nadeau, hélas, n'était pas présente aux côtés de ses consoeurs Valérie Bonneton, Camille Chamoux et Louise Malek. La raison de son absence ? Un pépin de santé que le réalisateur du long-métrage, Laurent Tirard, a expliqué alors qu'il évoquait son travail, avec Christophe Beaugrand, juste avant de lancer la projection.

Vous allez voir en quoi c'est drôle par rapport au film

Entouré de ses héroïnes, dont sa révélation Louise Malek, Laurent Tirard a effectivement eu un mot pour la grande absente de cette soirée. "Une pensée pour Claire Nadeau. Elle s'est cassée les deux jambes juste après le tournage et vous allez voir en quoi c'est drôle par rapport au film, a révélé le cinéaste. Enfin, drôle... et je crois que l'idée de se recasser les deux jambes en glissant sur une plaque de verglas à l'Alpe d'Huez, ça ne la tentait pas trop donc on la comprend et on pense à elle." Le film Juste ciel ! raconte l'histoire d'une troupe de bonnes soeurs qui se lance dans l'aventure folle d'une course cycliste sans expérience aucune. Pour la bonne cause... mais pas seulement !

J'ai reçu une photo aujourd'hui

Dans ce long-métrage, Claire Nadeau incarne Soeur Bernadette, une nonne qui a fait voeu de silence et qui s'y tient malgré les situations loufoques dans lesquelles elle se retrouve. La comédienne, connue notamment pour le rôle de Mamie Suze dans la saga Les Tuches, n'était pas la seule à manquer sur la scène de la Grande salle du palais, le soir de la projection du 18 janvier 2023. "Il y a aussi Babett [l'actrice Sidse Babett Knudsen, NDLR.], que tout le monde connait dans le rôle de Borgen, qui ne peut pas venir parce qu'elle est en prison, a ajouté Laurent Tirard. Je précise, parce que j'ai reçu une photo aujourd'hui, qu'elle tourne dans une prison au Danemark..."