Valérie Bonneton chic et coquette en taille haute, Jarry interrompu par sa mère à Alpe d'Huez !

Troisième journée haute en couleurs et en confessions du côté de la 26e édition du Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Le mercredi 18 janvier 2023, le public installé en Isère a pu assister à la séance spéciale de 10 jours encore sans maman, avec Franck Dubosc et Aure Atika, mais également à la projection de deux long-métrages en compétition. Stéphane Cazes, d'abord, a présenté son très joli Les têtes givrés, avec Clovis Cornillac et Betina Flender. C'est ensuite Laurent Tirard qui a diffusé, pour la toute première fois, son aventure mêlant cyclisme et christianisme, intitulée Juste Ciel !

Pieuse soirée, donc, pour les spectateurs installés sur les sièges de la Grande salle du palais. Valérie Bonneton, Louise Malek, Guilaine Londez, Camille Chamoux, les héroïnes de Laurent Tirard, sont tout d'abord montées sur scène pour prononcer quelques mots. "On a la pêche pour des bonnes soeurs, a plaisanté l'ancienne star de la série Fais pas ci fais pas ça. Dans un habit très strict comme ça, on peut vraiment se lâcher. Et on peut vraiment montrer toute la médiocrité de l'être humain, toute l'ambition, la jalousie... ce qu'on retrouve surtout chez les bonnes soeurs !" Le film Juste ciel ! sortira en salles obscures le 15 février 202", lendemain de la Saint-Valentin. Le rendez-vous est pris.

C'est ma maman !

Dans le public, plusieurs célébrités sont venues applaudir la performance de ces bonnes soeurs cyclistes complètement délurées. Et chacun a accepté, avant toute chose, de prendre la pose devant le photocall mis en place à quelques pas de la salle de projection : Christophe Beaugrand, bien sûr, puisqu'il se charge de présenter les divers évènements liés au Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez, mais aussi César Chouraqui, Vassili Schneider, Louis-Julien Petit, Antoine Gourlier, ainsi que Jarry, qui a senti sa poche vibrer en plein photoshoot. "C'est ma maman !", s'est-il écrié après avoir vérifié le nom qui s'affichait sur son écran. Si c'est pas mignon...