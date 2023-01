Franck Dubosc et Aure Atika : Baise-main et délires, une petite culotte dévoilée à l'Alpe d'Huez

Deuxième journée placée sous le signe du rire et de l'émotion, du côté de la 26e édition du Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Le mardi 17 janvier 2023, plusieurs films en compétition ont été présentés à la Grande salle du palais, face à des spectateurs avides d'humour et de larmes. Patrick Timsit, Zineb Triki et Robin Sykes ont tout d'abord introduit le film A nos âges, qui évoque la vie trépidante des "sexygénaires", avec tout ce que cela comporte de bons et de mauvais. Victoria Bedos, finalement, a dévoilé son premier-long métrage en tant que réalisatrice au public, avec une légère boule au ventre.

J'ai le trac, c'est un grand saut !

"J'ai le trac, c'est un grand saut. Vous êtes là, vous êtes venus. C'est mon premier film de réalisatrice, j'ai adoré ça, j'ai adoré diriger ces comédiens, a expliqué la jeune femme de 37 ans. Le film sort à peine du four, il a été terminé il y a quelques jours et on va vous l'offrir. C'est la première fois, l'Alpe d'Huez nous a offert cette chance, c'est génial. C'est aussi le premier film de cette merveilleuse jeune fille, Brune Moulin, qui porte tout le film sur ses épaules." Brune Moulin tient effectivement le premier rôle de La plus belle pour aller danser avec brio. Emouvante, le regard perçant, elle campe le rôle d'une adolescente rejetée qui se déguise en garçon pour se faire des amis... et plus si affinités.

Outre ces deux long-métrages, diffusés le 17 janvier 2023, les spectateurs ont assisté à la projection de deux courts, L'Embauche, avec Julia Dorval et Aliocha Itovich, ainsi que Cabane, avec Manika Auxire. Les personnes confortablement installées face à l'écran ont pu chaleureusement applaudir ces séances présentées par Christophe Beaugrand. Chantal Ladesou, Alisuna, David Baïot, Sarah Bejaoui, Matthieu KLF, Phiine, Zakari Kunakey, Eddy Papeoo, Vanessa Guide, Stéphane Rodrigues étaient également présents dans la Grande salle du palais... tout comme Franck Dubosc et Aure Atika, qui présentent, en séance spéciale, 10 jours encore sans maman le 18 janvier.