"Elles foutent la merd* ces questions" : Elodie Fontan et Philippe Lacheau, couple gêné face à Léa Salamé

En venant sur le plateau de Quelle époque !, Elodie Fontan et Philippe Lacheau s'attendaient à être questionnés sur leur couple, mais sûrement pas autant.

Toujours en pleine promotion de leur film Alibi.com 2, l'actrice de 35 ans et l'acteur et réalisateur de 42 ans ont fait face à une Léa Salamé extrêmement intéressée par leur histoire d'amour samedi 11 février sur France 2. En couple, ils le sont dans le film comme dans la vraie vie. Alors qu'Alibi.com 2 réalise un très bon démarrage depuis sa sortie dans les salles le 8 février dernier, malgré la présence du géant Astérix et Obélix : l'empire du milieu sorti la semaine d'avant, Elodie Fontan et Philippe Lacheau ont entièrement joué le jeu face à Léa Salamé, défendant leur film, mais pas que.

L'animatrice star de France 2 a d'abord voulu revenir sur leur histoire d'amour, un sujet sur lequel les parents du petit Raphaël (3 ans) sont plutôt à l'aise puisque ce n'est pas un secret et qu'ils en ont déjà parlé par le passé. "On est liés avec Elodie par une date, c'est le 16 avril 2014", a d'abord confié Philippe Lacheau. Ce jour-là sortaient son tout premier film en tant que réalisateur, Babysitting, mais aussi la comédie Qu'est-ce-qu'on a fait au bon dieu ?, dans laquelle joue Elodie Fontan. Les deux comédiens n'ont cessé de se croiser lors de la promotion de leur film et c'est ainsi que leur histoire d'amour est née. Mais ces confidences n'étaient pas suffisantes pour Léa Salamé qui a voulu savoir s'il y avait eu un coup de foudre. "Elle (Elodie Fontan ndlr), elle l'a eu le premier jour", a ensuite balancé Philippe Lacheau, provoquant l'hilarité de sa compagne, du public, mais aussi de Dominique de Villepin, à ses côtés, également invité dans Quelle époque !. "Moi, je suis pas un garçon facile", a complété l'acteur et réalisateur, histoire d'en rajouter une petite couche.