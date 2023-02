"Ça saoule mon mec !" : Ce sujet que Léa Salamé doit absolument éviter avec son chéri Raphaël Glucksmann

Bien souvent, au sein d'un couple, la règle d'or réside dans la communication. Mais chez certains amoureux, le domaine professionnel n'est pas un thème qu'ils aiment aborder. C'est le cas de Léa Salamé et Raphaël Glucksmann. S'ils s'épaulent dans leurs projets respectifs - Léa Salamé s'était d'ailleurs retirée de l'antenne à l'époque de la candidature de son conjoint aux élections européennes -, le politique et la journaliste n'empiètent que très peu sur le terrain de l'autre. Voire pas du tout.

Interviewée par le magazine Télé 2 semaines sorti le samedi 4 février dernier, la maman de Gabriel, 5 ans, s'est confiée sur l'émission que France Télévisions lui avait attribuée depuis la rentrée 2022. Un challenge qu'elle a évidemment accepté haut la main et à la tête duquel elle se retrouve presque solo. Elle a certes Christophe Dechavanne comme partenaire de choc mais gère principalement les commandes. Ce rôle lui sied à merveille, elle est du moins épanouie dans cette nouveauté de l'année. Un changement que ne semble pas vraiment relever Raphaël Glucksmann.

S'il ne se désintéresse évidemment pas de la carrière et du parcours de sa compagne, Raphaël Glucksmann n'est en revanche que peu enclin à débattre sur les manières de faire de Léa Salamé dans l'émission : "Ça saoule mon mec ! Il me demande juste si ça s'est bien passé et c'est tout" a-t-elle confié au magazine. Pour l'équilibre du couple, mieux vaut peut-être laisser le travail sur le pas de la porte !

Une fin chahutée avec Laurent Ruquier

Avant de se voir confier la deuxième partie de soirée du samedi, Léa Salamé animait On est en direct avec Laurent Ruquier. L'émission n'a pas été reconduite, faute d'accord trouvé entre l'animateur et le groupe : "Je n'ai pas souhaité arrêter l'émission, j'ai souhaité ne plus la présenter à deux. Et comme la chaîne a préféré Léa Salamé, je suis parti. Ce n'était pas ma décision de l'amener dans l'émission la saison passée" déclarait le compagnon d'Hugo Manos.

Les deux anciens collègues ne sont pas fâchés, mais des tensions semblent palpables : "Nous ne nous sommes pas reparlés... Mais vous ne m'entendrez jamais dire du mal de Laurent. Si on me repropose une émission en duo avec lui, ce sera 'oui', sans sourciller. Mais je ne sais pas si, lui, aimerait cette idée." Peu de chance que la réponse soit oui, en effet.