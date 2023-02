Christophe Dechavanne amer ? Ses confidences sur son rôle de "second" dans "Quelle époque" !

Christophe Dechavanne est l'"invité permanent" de Léa Salamé dans Quelle époque ! sur France 2 depuis septembre 2022. Un rôle de numéro 2 que le présentateur de 65 ans a encore du mal à assumer totalement, comme il l'a confié à nos confrères de Télé 2 semaines dans une interview en tandem avec sa cheffe d'orchestre, parue ce samedi 4 février. Ce qui est certain, c'est que Léa Salamé est ravie d'avoir Christophe Dechavanne à ses côtés tous les samedis soirs sur France 2 :"Christophe prend le job très au sérieux. Il m'appelle régulièrement également pour me donner des conseils et se plaît à me voir progresser. Deux choses me touchent chez lui : il est à la fois généreux et dans la transmission. Il pensait que la télé c'était fini pour lui, mais Dechavanne est devenu hype !", a assuré la journaliste à la tête de l'émission diffusée en deuxième partie de soirée.

C'est compliqué de devenir le deuxième

La télé justement, Christophe Dechavanne l'a longtemps pratiquée... comme présentateur principal. C'est d'ailleurs ce qui a fait réfléchir la compagne de Raphaël Glucksmann au départ : "C'est vrai qu'au début, j'ai eu un doute. Tout le monde me disait : 'Christophe va te bouffer.' C'est un sujet qu'on a immédiatement abordé avec lui, de savoir s'il acceptait le deal de ne pas être le numéro un, lui qui l'a été pendant 30 ans." Mais l'animateur a accepté le deal.

Désormais relayé au second plan, son égo en a toutefois pris un coup, a admis l'ancien présentateur de Ciel mon mardi ! en toute franchise : "Quand vous avez été meneur de meute, c'est compliqué de devenir le deuxième. J'ai encore des progrès à faire. Sur les premières émissions, j'ai été mauvais ! Heureusement qu'il y avait du montage... Je me lâche davantage maintenant". D'autant plus que l'exercice n'est pas simple : "Quelle époque ! me demande une concentration folle. Je sors de là en étant plus fatigué que si j'avais présenté l'émission", a-t-il avoué. Pour cause : les invitées de Quelle époque ! lui réservent à chaque fois des surprises.