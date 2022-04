"C'est moi dans six ans" : Christophe Dechavanne dévasté par la mort de Jean-Pierre Pernaut...

Déjà plus d'un mois que Jean-Pierre Pernaut nous a quittés. L'ex-star du journal télévisé de 13H sur TF1 est mort le 2 mars 2022 à l'âge de 71 ans. Ce vendredi 8 avril 2022, il aurait célébré son 72e anniversaire. L'occasion pour ses proches, à l'instar de son épouse désormais veuve Nathalie Marquay mais aussi de ses enfants, de lui rendre hommage sur les réseaux sociaux. Ce même jour, c'est une figure bien connue du paysage audiovisuel français qui prend la parole. Interrogé par nos confrères de TV Mag, Christophe Dechavanne évoque la perte de ce grand journaliste, lui qui avait assisté à ses obsèques le mois dernier à la basilique Sainte-Clotilde, dans le VIIe arrondissement de Paris.

La mort de Jean-Pierre Pernaut, Christophe Dechavanne l'a mal vécue... "Ça a été très brutal, je l'avais eu au téléphone pas très longtemps avant son décès, je ne pensais pas que ça partirait en couilles comme ça, lui non plus d'ailleurs, se souvient-il. Je connais des personnes qui l'ont eu à peine une semaine avant et à qui il disait avec son grand sourire et son rire rocailleux: 'T'inquiètes, ça va le faire'." En réalité, l'état de santé de Jen-Pierre Pernaut s'est dégradé en quelques semaines. Lui qui était soigné pour son cancer du poumon a été touché par un autre pépin loin d'être anodin : une artère bouchée. Après une opération secrète à coeur ouvert, Jean-Pierre Pernaut a été placé dans un coma profond et a perdu la vie.

L'animateur star de TF1 notamment connu pour avoir été aux commandes d'émissions cultes comme Ciel, mon mardi ! et Coucou c'est nous ! partage beaucoup avec l'ancien journaliste du 13H. "J'ai plein de souvenirs avec lui. On n'était pas du tout les mêmes mecs, on ne pensait pas les mêmes choses, on n'avait pas les mêmes avis mais on avait du respect l'un pour l'autre parce qu'on bossait ensemble, précise-t-il. Vingt ans, ce n'est évidemment pas anodin donc hormis la peine, je me devais d'assister à son enterrement." Plus encore, Christophe Dechavanne s'identifie malgré lui à son ex-collègue : "C'est un peu con ce que je vais dire mais c'est encore plus violent parce qu'à mon âge, on fait un peu la projection. Jean-Pierre c'est moi dans six ans. Ça en rajoute à la peine." Une déclaration lourde de sens pour l'animateur de 64 ans...