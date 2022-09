Léa Salamé "va être bouffée" par Christophe Dechavanne : le "sacré caractère" de l'animateur mis en évidence

C'est un retour en force que s'apprête à opérer Christophe Dechavanne sur le petit écran. A compter du 24 septembre prochain, il sera tous les samedis soir sur France 2 au côté de Léa Salamé dans la nouvelle émission de la chaîné intitulée Quelle époque. L'animateur a été choisi pour être un "invité permanent" du talk-show après un long passage à vide. En effet, il n'était plus apparu à la télé depuis 2021, lorsqu'il a présenté brièvement À prendre ou à laisser sur C8. Une expérience finalement peu concluante qui survenait après une saison toute aussi décevante de Je suis une célébrité, sortez-moi de là ! sur TF1 en 2019. Christophe Dechavanne s'était alors persuadé que sa carrière sur le petit écran était terminée. "Tout le monde a mon numéro, et ça ne sonne pas. On ne va pas se leurrer au bout d'un moment", regrettait-il dans Télématin.

Il faut dire que, s'il a le talent, Christophe Dechavanne n'a apparemment pas toujours la manière avec ses collègues. Et son binôme avec Léa Salamé est sans doute très attendu au vu des récentes révélations. Son ancienne consoeur Victoria Silvstedt, avec qui il a présenté La roue de la fortune sur TF1 dans les années 2000, a révélé avoir eu beaucoup de mal à s'entendre avec lui. "Il y avait beaucoup de frictions", expliqua-t-elle sur Radio Monaco. Un ressenti que ne peut que partager Alexia Laroche-Joubert. La productrice et Christophe Dechavanne avaient collaboré ensemble en 2003 pour l'émission Nice People. Elle estime qu'à l'époque il était alors "au bord du gouffre" et que cette émission de télé-réalité était le bon moyen de relancer sa carrière. Mais en off, tout ne s'est pas bien passé.

"Il a un sacré caractère, il est insupportable à produire, il le sait, je lui ai déjà dit", a-t-elle raconté pour le podcast Génération Do It Yourself. A ses yeux, Christophe Dechavanne est sans doute la personne avec laquelle elle a eu le plus de mal à travailler : "On s'est claqués des portes à la gueule comme jamais, je crois que c'est le mec avec lequel je me suis le plus engueulé". Alexia Laroche-Joubert reconnaît malgré tout qu'il est un animateur hors pair. "Quand on travaille avec lui, le programme va toujours vers le haut", a-t-elle souligné.

Léa Salamé va pouvoir s'en rendre compte par elle-même mais, certains imaginent déjà que leur duo ne fera pas l'affaire. "J'annonce déjà à Léa Salamé qu'elle va être bouffée", avait déclaré Matthieu Delormeau dans TPMP People le 10 septembre dernier, prédisant même qu'ils allaient "se détester". Réponse très prochainement...