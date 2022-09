Christophe Dechavanne : "Il a pris la grosse tête", des "frictions" en off... Une ex-collaboratrice balance !

La roue de la fortune a vu plusieurs animateurs défiler sur son plateau. Après Michel Robbe, Christian Morin, Alexandre Debanne ou encore Olivier Chiabodo, c'est Christophe Dechavanne qui a pris les commandes du célèbre jeu diffusé sur TF1. De 2006 à 2011, l'animateur a présenté le programme au côté de Victoria Silvstedt. Et si à l'écran le duo semblait afficher une belle complicité, en coulisses c'était différent. Lundi 12 septembre 2022, bien des années plus tard, la jolie blonde se livre sur les ondes de Radio Monaco, au micro de How are Riou.

Christophe Dechavanne animait le jeu tandis que Victoria Silvstedt avait pour mission d'afficher les lettres en fonction des réponses des candidats. Large sourire, mots doux et blagues amusantes étaient le quotidien de l'animateur de 64 ans et sa camarade mannequin, aujourd'hui âgée de 47 ans. Toutefois, en réalité, l'ambiance n'était pas toujours aussi bon enfant... "Au début, les deux premières années étaient super. À la fin, c'est devenu plus dur parce que, je ne sais pas... Peut-être qu'il a un peu commencé à prendre la grosse tête", indique alors la jolie blonde. Puis, la Suédoise tient à nuancer. Depuis cette époque, tout s'est arrangé entre eux : "Mais je lui parle toujours. On est amis, mais c'était un peu intense à la fin. J'essayais d'être patiente et zen afin de ne pas [réagir]. Il y avait beaucoup de frictions."

Malgré tout, Victoria Silvstedt garde un bon souvenir de cette période où elle officiait dans La roue de la fortune. Aussi, elle indique en être ressortie grandie, malgré les airs de sexisme par moment : "Moi j'ai appris mon Français comme ça, avec les voyelles et les consonnes, et c'était pour le show. Grâce à ça, j'ai fait plein d'émissions. Cela m'a donné une bonne image pour faire autre chose." Et puis, même si Christophe Dechavanne a pu être dur avec elle par moment, en 2010, auprès de nos confrères de TV Mag, elle avait confié avoir "un faible" pour lui ! Toutefois, il ne s'est jamais rien passé entre les deux acolytes...