"On ne peut pas se blairer !" : Christophe Dechavanne et Léa Salamé évoquent leur relation qui fait tant parler

Après quelques années de traversée du désert, Christophe Dechavanne est enfin de retour sur le petit écran. Pour l'animateur, ce retour était inespéré. Co-présentateur de l'émission Quelle époque ! aux côtés de Léa Salamé, il affirme se sentir parfaitement à l'aise et très reconnaissant de cette opportunité. Pourtant, dans la presse et sur les réseaux sociaux, de nombreuses rumeurs affirmant que les deux présentateurs ne s'entendent pas circulent tous les jours... Agacé par ces bruits de couloirs infondés, l'ancien acolyte de Patrice Carmouze a tenu à mettre les points sur les i.

Samedi 14 janvier 2023, en direct d'un nouveau numéro de l'émission, Christophe Dechavanne a mis les choses au clair. "J'adore Christophe et je trouve que vous lui offrez une belle place, à hauteur de ce qu'il est. Vos rapports ont l'air assez sincères et ça me fait plaisir car je ne le sens pas frustré", a confié Sophie Davant, invitée sur le plateau ce jour-là. Très touché, l'ancien animateur de Ciel mon mardi s'est empressé de confirmer ces ressentis. "Non je ne suis pas du tout frustré et je vais profiter de ce vous dites parce que sur les réseaux il y a quand même du caca, des gens qui disent qu'on ne peut pas se blairer etc donc on va bien confirmer tous les deux que tout va bien", a-t-il affirmé avant que Léa Salamé ne lance en riant : "Qu'on ne peut pas se blairer !".