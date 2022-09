Léa Salamé : Ce moment important avec son fils Gabriel gâché, elle s'agace et met en garde !

A 42 ans, Léa Salamé est une figure incontournable du paysage audiovisuel français. Elle assure ainsi la matinale de France Inter tout en gérant les préparatifs de son émission baptisée Quelle époque ! et qui débarque sur France 2 dès le 24 septembre 2022. Un planning bien chargé dans lequel elle peine parfois à dégager du temps pour ses proches, et notamment son fils Gabriel, 5 ans, né de ses amours avec le réalisateur, essayiste et homme politique français Raphaël Glucksmann. Auprès de nos confrères du Monde, elle raconte même regretter avoir raté l'un des moments importants de la vie de son garçon.

Le 1er septembre 2022, de nombreux jeunes français faisaient leur rentrée à l'école. C'était le cas de Gabriel, qui est entré en grande section cette année... sans sa maman. "J'ai passé ma rentrée scolaire avec Elisabeth Borne [la première ministre, invitée de la matinale, ce jeudi]. Cela m'attriste", confie Léa Salamé. Une situation qui ne se reproduira certainement pas l'an prochain ! Lorsque Gabriel découvrira l'école élémentaire en arrivant au CP, il pourra compter sur la présence de sa maman, qui a même déjà prévenu France Inter. "Mon plan initial, que je n'ai absolument pas suivi, était d'arrêter la matinale d'Inter et L'Emission politique [de France 2]", se souvient-elle, constatant qu'elle n'a pas encore mené sa mission à bien.

Rappelons que cette journée spéciale, la journaliste l'a passée au boulot, du début à la fin. A 5h20, Léa Salamé s'est lancée dans sa matinale avant d'enregistrer l'émission de C à vous (France 4) du lendemain et dans laquelle elle était l'invitée. A cela se sont ajoutées trois heures de séance photo avec l'humoriste Philippe Caverivière et Christophe Dechavanne pour promouvoir Quelle époque !, sa nouvelle émission. Enfin, elle a filé chercher son fils avant de l'accompagner chez sa grand-mère. Eh oui, à 18h elle avait rendez-vous avec nos confrères du Monde pour prendre l'apéro à l'Hôtel Amour... Après cela, Léa Salamé a certainement pu rentrer à la maison retrouver Gabriel, mais aussi son amoureux Raphaël Glucksmann et le fils de ce dernier, Alexandre (11 ans), qu'elle considère "comme [son] fils".