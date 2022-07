"Est-ce que c'est aimable ça ?" : Nicolas Sarkozy vexé, reprend en direct sa femme Carla Bruni

Il l'a rencontrée en 2007 lors d'un dîner organisé par Jacques Séguela et ne la plus jamais quittée. Amoureux depuis quinze ans, Nicolas Sarkozy et Carla Bruni ont parfois (et comme tous les couples) leurs petites prises de bec. Invité dans l'émission Le grand Echiquier sur France 3 présentée par Claire Chazal, le 1er juillet 2022, l'ancien Chef d'Etat a reçu une pique de sa femme, un brin moqueuse. Venue interpréter le titre Douce France de Charles Trenet, l'ancien mannequin a tout d'abord reçu les éloges de son mari, très admiratif de sa performance.

"En écoutant Carla, je me disais que, en plus, il y a une culture européenne. Il n'y a pas simplement une culture française. Finalement, Carla, qui a la double culture, en chantant en italien Douce France, on s'y retrouve. Mais ça veut dire qu'on est pas simplement de son pays, on est de son continent." a-t-il confié. Coquine, l'ancienne compagne de Jean-Paul et Raphaël Enthoven n'a pu s'empêcher de plaisanter sur la réputation pas très glorieuse des Français à l'international : "Et Jean Cocteau disait que les Italiens sont des Français de très bonne humeur !". "Est-ce que c'est aimable ça ?", a alors répondu l'ancien président, sûrement un peu vexé par la remarque de son épouse.

Je l'admire

Mais bien sûr, il en faut bien plus aux parents de Giulia (née en 2011) pour se disputer. Quelques instants plus tard d'ailleurs, Nicolas Sarkozy a rendu hommage à la grâce et à l'élégance de son épouse lors de leur premier voyage officiel à Londres. "Carla était dans un carrosse tout noir tiré par huit chevaux noirs, avec le duc d'Édimbourg. Quand elle est descendue, j'avais mon coeur qui battait, d'abord de sentiments et ensuite de fierté. Avec son petit chapeau sur la tête, je me suis dit : 'On est dans Breakfast at Tiffany's, et quand elle a fait la révérence, je l'aurais épousée une deuxième fois. (...) Je l'admire", a-t-il révélé.

De son côté, la chanteuse de 54 ans a également fait une belle déclaration d'amour à son époux au cours de l'émission en interprétant l'un de ses nouveaux titres Le Garçon triste. "J'aime ce garçon triste. Comme à chaque sourire, il semble s'excuser. J'aime comme il sait croire, comme il sait s'éblouir, simplement d'exister. [...] Comme tous les garçons tristes, il aime jouer au cador, jouer au roi du quartier", a-t-elle chanté. Des mots qui semblent décrire à merveille définir l'ancien président de la République qui a gouverné la France de 2007 à 2012.

Côté audiences, ce nouveau numéro du Grand échiquier a attiré 845 000 téléspectateurs, soit 5,3% du public (0,3% FRDA-50). Le précédent numéro, programmé le vendredi 29 avril dernier, avait séduit 750 000 curieux, soit 4,0% du public et 0,5% des FRDA-50. Donc une jolie hausse pour l'émission de Claire Chazal !