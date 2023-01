"Etre gros, c'est un choix" : Un acteur de Plus belle la vie fait polémique et dévoile son incroyable transformation physique

L'un des anciens acteurs de Plus belle la vie (France 3) a une fois de plus fait parler de lui. Le 9 janvier 2023, Kjel Bennett a partagé des photos de son incroyable changement physique. Mais ses propos n'ont pas fait l'unanimité auprès des internautes.

Kjel Bennett incarnait Bilal Fedala dans la série à succès de France 3 (qui a pris fin en novembre dernier). Mais il aurait été viré pour "comportements inacceptables répétés". Une version rapidement démentie par le principal intéressé. Depuis, le jeune homme continue à partager son quotidien sur les réseaux sociaux, avec ses abonnés. Hier, c'est un grand changement physique qu'il a mis en avant en story Instagram. Sur la première photo, le jeune homme pose torse nu et affiche un petit ventre. "Photo du 17 août 2022. J'ai commencé la salle le 10 octobre", est-il précisé en légende.

C'est ensuite une photo de son torse désormais musclé que l'ancien acteur de PBLV a mis en avant. Une métamorphose qu'il a effectuée en trois mois donc comme il l'a précisé. Mais l'un de ses commentaires n'a pas fait l'unanimité. "Photo du jour. Zéro excuse. Discipline 100%. Etre gros c'est un choix", pouvait-on lire. Très vite, le jeune homme a donc reçu de nombreux messages, dont un qu'il a mis en avant avec une capture d'écran. "Va dire qu'être gros est un choix à ceux qui en souffrent chaque jour et qui le sont à cause de différents troubles alimentaires ou maladie. Ou à tous ceux qui voudraient pouvoir avoir la même détermination, mais qui souffrent de dépression qui les empêchent de se lever chaque matin malgré toute leur volonté", peut-on notamment lire.

Malgré tout, Kjel Bennett a persisté et signé : "J'ai reçu beaucoup de messages de ce genre. Oui, c'est bel et bien un choix. Je ne dis que c'est aussi facile quand on est malade VS quand on ne l'est pas, mais ce n'est pas impossible. Le problème avec ce genre de messages, c'est rassurer la fénéantise chez les gens. C'est rassurer la procrastination. (...) Tu n'es pas en dépression et donc incapable d'aller à la salle, tu es en dépression car tu refuses d'aller à la salle. Parfois, il faut faire quelque chose qu'on n'aime pas pour obtenir quelque chose qu'on aime. (...) Dire 'je ne peux pas car...', c'est déjà une excuse. Tout le monde peut", s'est-il justifié. Et d'ajouter que, ce n'est pas parce qu'il y a des exception que "d'une manière globale, ce [qu'il dit] est faux". Des propos qui devraient encore faire parler.