Fin de "Plus belle la vie" : les acteurs contraints de se relancer, "peu y arrivent" affirme un spécialiste

En France, je galère

Cette fin étant désormais inévitable et surtout imminente puisque c'est ce vendredi 18 novembre que tout s'arrête, il est désormais urgent pour les comédiens de la série de rebondir et relancer leurs carrières ailleurs. Chose pas si simple, comme l'a expliqué pour BFM TV le journaliste spécialisé dans les séries Pierre Langlais : "Les acteurs vont devoir retrouver une forme de virginité. Trouver un réalisateur qui leur fasse confiance pour leur demander autre chose. Peu y arrivent." Il faut dire que Plus Belle La Vie a été pour les acteurs comme une "cage dorée", selon Laurent Kérusoré. Les enfermant dans des rôles de cette série si populaire.

Fin octobre, alors que la décision de stopper le programme était donc déjà actée, l'acteur Laurent Orry (qui incarne Jérôme Belesta dans la série, ndlr), racontait pour Télé Loisirs les difficultés qu'il rencontrait à décrocher des rôles: "En France, je galère. Ce milieu est très fermé. Je me souviens d'une réalisatrice qui semblait très intéressée par mon travail mais quand je lui ai dit que j'avais joué dans Plus belle la vie, tout était terminé!". Pierre Langlais assure qu'il est en effet difficile de "briller" dans un cadre rempli de beaucoup de personnages mais peu de vedettes, selon ses mots.

"Les acteurs de Plus belle la vie sont parfois victime d'ostracisme", a quant à lui assuré Richard Guedj, qui a longtemps officié comme directeur d'acteurs de la série. Des propos toutefois contestés par certains comédiens de la série, comme Léa François, qui est au contraire persuadée que cette expérience peut davantage lui servir de tremplin qu'autre chose : "On sait maintenant en regardant un peu la télé, que les chaînes, les producteurs et les réalisateurs sont aussi un peu friands des séries. Et dans plein de programmes, on voit des têtes qu'on a déjà vues ailleurs !".