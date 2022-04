"Femme de ménage", "ATSEM" : Gérald Darmanin et Jordan Bardella citent leurs mamans en plein débat

BFMTV a reçu dans ses locaux le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, soutien du président Emmanuel Macron, et le président par intérim du Rassemblement national, Jordan Bardella. Les deux hommes se sont affrontés sur les questions qui taraudent la population française à l'aube du second tour du 24 avril, entre moquerie d'écolier et expériences personnelles. La question délicate des retraites a suscité ainsi beaucoup de questions et de tensions entre les deux hommes. Afin d'illustrer leurs propos, ils ont alors donné l'exemple de leur mère.

Emmanuel Macron propose d'allonger l'âge de départ à la retraite à 65 ans, Marine Le Pen défend, elle, le maintien de la retraite à 62 ans. "Ma mère est femme de ménage et comme des dizaines de milliers de femmes de ménage, elle doit partir avec une retraite à 100% pour pouvoir vivre le plus normalement possible. Le président dit que tout le monde doit travailler un peu plus pour pouvoir payer les régimes de solidarité dont bénéficie ma maman", a expliqué l'homme politique de 39 ans - fiches de paie de sa maman à la main - devant les présentateurs Maxime Switek et Apolline de Malherbe. Le député européen de 26 ans, a du coup parlé de la sienne : "Ma mère fait des tâches aussi très difficiles parce qu'elle est ATSEM dans une école et elle a eu 60 ans il y a quelques jours et elle ne sait pas si elle pourra partir à la retraite à la fin de l'année."

Le duel de maman se poursuit devant les caméras. "Ma mère a aidé sa mère qui tenait un bar. Elle n'a pas été déclarée, ce n'est pas bien mais c'était il y a 40 ans. Ma maman, elle a commencé à 17 ans (...) mais elle ne peut partir à taux plein à 62 ans, ce n'est pas possible aujourd'hui. Donc il y a quelque chose d'injuste. Aujourd'hui, il faut dire la vérité. Un cadre n'a pas un métier pénible et il part au même âge que l'ouvrier", déclare par la suite le membre du gouvernement. Ce à quoi son adversaire rétorque, soulignant la situation des femmes : "Sa maman pourra partir à 62 ans [en cas d'élection de Marine Le Pen, NDLR] parce que l'espérance de vie en bonne santé, elle stagne et ça depuis 10 ans." Reste à financer les mesures, des questions sur lesquelles les deux personnalités se contredisent.

Les deux hommes sont issus de milieu modeste et revendiquent chacun leur vécu et leur famille. Le compagnon de la nièce de Marine Le Pen est un enfant unique qui a grandi en Seine-Saint-Denis à Drancy. Gérald Darmanin tire ses origines du Nord, à Valenciennes. Son père, décédé en 2019 et avec qui les relations étaient compliquées, était tenancier de bar, tandis que sa maman, dont il est très proche, était femme de ménage à la banque de France.