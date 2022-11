"Fonce, je t'aime" : Vanessa Demouy à fond derrière son fils Solal, rares vidéos du rappeur dévoilées

À 49 ans, Vanessa Demouy possède plusieurs casquettes : ex-mannequin, actrice à succès dans la série de TF1 Ici tout commence... mais surtout, et c'est sûrement son plus beau rôle, maman épanouie de deux enfants, Solal (19 ans) et Sharlie (11 ans). Maman solo, d'ailleurs, puisque l'actrice avait annoncé sa séparation d'avec Philippe Lellouche, le père des deux ados, en 2017.

Si leur divorce avait été difficile à vivre pour la jeune femme, qui avait sous-entendu que son mari avait été infidèle ("Je ne connais aucune femme qui accepte le coeur léger de ne pas avoir l'exclusivité de son mari...", avait-elle notamment confié), tous les deux semblent avoir refait leur vie désormais. Philippe Lellouche a en effet retrouvé l'amour avec Vanessa Boisjean, une maquilleuse professionnelle avec qui il a eu une nouvelle petite fille en 2018. Quant à Vanessa Demouy, elle reste très discrète sur ses amours mais sème parfois de légers indices... sans que l'on sache aujourd'hui si elle est toujours amoureuse ou non !

Pour leurs deux enfants, qui n'avaient que 14 et 6 ans à l'époque, la pilule avait été dure à avaler également mais tous les deux avaient été très entourés par leurs parents. "Nous avons préféré leur parler, leur dire la vérité. Leur réaction a été assez mature. J'ai l'impression qu'ils ont bien accusé le coup même si on ne le saura vraiment que dans quelques années. J'ai fait en sorte qu'ils rencontrent une ou deux fois un psy, histoire qu'ils puissent s'exprimer librement", avait par exemple révélé la comédienne dans les pages de Gala.

Et aujourd'hui, si la petite Sharlie a déménagé avec sa maman à Sète, où la comédienne vit pour les besoins du tournage d'Ici tout commence, Solal a pris quant à lui son indépendance à Paris. Et le jeune homme a des projets très sérieux : depuis quelques mois désormais, il se consacre à se construire une carrière dans le rap.

Solal, future star du rap ?

"Il ne vit que pour la musique depuis des années, et s'y consacre de manière plus professionnelle depuis quelque temps. Il pense, mange, vit rap. Je ne connais pas grande chose à ce milieu et, pour lui, c'est libérateur de tracer son propre chemin. D'ailleurs, il n'utilise pas son nom de famille, son nom de scène n'est pas usuel", avait révélé sa mère il y a peu, dans le magazine Nous Deux. Et ce dimanche, elle s'est fendue d'une magnifique déclaration en légende d'une photo de son fils.